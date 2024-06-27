В Тюмени мужчину били головой об батарею и бросили труп в подъезде

27 июня 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Мужчину, которого били головой об батарею после оставили умирать в подъезде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени вынесен приговор мужчинам, которые на почве ревности избили своего соперника. Как сообщает объединенная система пресс-службы Тюменской области, мужчину били головой об батарею и бросили труп в подъезде. «Калининский районный суд г. Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении Евгения Терехина и Алексея Ямкина. После распития алкоголя в обществе их знакомой, гость решил „приударить“ за дамой. В порыве ревности собутыльники стащили мужчину с дивана и сильно избили кулаками по голове и телу, а потом несколько раз ударили головой об чугунную батарею отопления. Потерявшего сознание гостя мужчины вытащили из квартиры и бросили в коридоре, где он и скончался», — указано в сообщении. Подсудимые нанесли 17 ударов по телу и голове умершего. Фигурантам дела назначен срок в семь и шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что тоболяк зарезал собственную мать ножом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени вынесен приговор мужчинам, которые на почве ревности избили своего соперника. Как сообщает объединенная система пресс-службы Тюменской области, мужчину били головой об батарею и бросили труп в подъезде. «Калининский районный суд г. Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении Евгения Терехина и Алексея Ямкина. После распития алкоголя в обществе их знакомой, гость решил „приударить“ за дамой. В порыве ревности собутыльники стащили мужчину с дивана и сильно избили кулаками по голове и телу, а потом несколько раз ударили головой об чугунную батарею отопления. Потерявшего сознание гостя мужчины вытащили из квартиры и бросили в коридоре, где он и скончался», — указано в сообщении. Подсудимые нанесли 17 ударов по телу и голове умершего. Фигурантам дела назначен срок в семь и шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что тоболяк зарезал собственную мать ножом.