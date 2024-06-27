Мужчина угрожал ножом продавцам и группе быстрого реагирования
В Челябинске посетитель алкомаркета пытался напасть с ножом на продавцов и сотрудников охранной организации. Мужчина подозревается в неоднократных кражах, сообщили в компании «Варяг».
«Вечером 27 июня в алкомаркете на Копейском шоссе сработала тревожная кнопка. При задержании гражданин проявил агрессию и начал угрожать ножом продавцам и бойцам группы быстрого реагирования», — сообщили в официальном паблике «Варяг» в соцсети «ВКонтакте».
При задержании никто не пострадал. Мужчину передали полиции.
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