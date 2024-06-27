27 июня 2024

Челябинец с ножом устроил дебош в алкомаркете. Фото

В Челябинске посетитель алкомаркета пытался напасть с ножом на охрану
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Мужчина угрожал ножом продавцам и группе быстрого реагирования Фото:

В Челябинске посетитель алкомаркета пытался напасть с ножом на продавцов и сотрудников охранной организации. Мужчина подозревается в неоднократных кражах, сообщили в компании «Варяг».

«Вечером 27 июня в алкомаркете на Копейском шоссе сработала тревожная кнопка. При задержании гражданин проявил агрессию и начал угрожать ножом продавцам и бойцам группы быстрого реагирования», — сообщили в официальном паблике «Варяг» в соцсети «ВКонтакте».

При задержании никто не пострадал. Мужчину передали полиции.

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В Челябинске посетитель алкомаркета пытался напасть с ножом на продавцов и сотрудников охранной организации. Мужчина подозревается в неоднократных кражах, сообщили в компании «Варяг». «Вечером 27 июня в алкомаркете на Копейском шоссе сработала тревожная кнопка. При задержании гражданин проявил агрессию и начал угрожать ножом продавцам и бойцам группы быстрого реагирования», — сообщили в официальном паблике «Варяг» в соцсети «ВКонтакте». При задержании никто не пострадал. Мужчину передали полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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