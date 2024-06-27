27 июня 2024

На трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурой. Видео

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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , фура, грузовик, автомобиль, движение, полиция, дпс, трасса, дорога
На трассе М-5 на 1687 километре организовано реверсивное движение Фото:

На трассе М-5, на 1687-м километре автодороги Москва — Челябинск, водитель не справился с управлением, зацепил обочину, в результате грузовик с трубами опрокинулся. Было организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«На трассе М-5 на 1687-м километре организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю», — сообщили в пресс-службе.

Водитель находился за рулем фуры Scаnia. Ранее автомобилистов предупреждали о непростой ситуации на дорогах из-за непогоды.

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На трассе М-5, на 1687-м километре автодороги Москва — Челябинск, водитель не справился с управлением, зацепил обочину, в результате грузовик с трубами опрокинулся. Было организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «На трассе М-5 на 1687-м километре организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю», — сообщили в пресс-службе. Водитель находился за рулем фуры Scаnia. Ранее автомобилистов предупреждали о непростой ситуации на дорогах из-за непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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