На трассе М-5 на 1687 километре организовано реверсивное движение
На трассе М-5, на 1687-м километре автодороги Москва — Челябинск, водитель не справился с управлением, зацепил обочину, в результате грузовик с трубами опрокинулся. Было организовано реверсивное движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«На трассе М-5 на 1687-м километре организовано реверсивное движение. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителю», — сообщили в пресс-службе.
Водитель находился за рулем фуры Scаnia. Ранее автомобилистов предупреждали о непростой ситуации на дорогах из-за непогоды.
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