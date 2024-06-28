28 июня 2024

В общежитии Балашихи вспыхнул пожар: сколько человек погибло, причина ЧП. Видео

В Балашихе погибли пять человек при пожаре в общежитии
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Сотрудники МЧС России эвакуировали 8 человек Фото:

В подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате пожара погибли пять человек. О причинах пожара и жителях общежития — в материале URA.RU.

Где произошел пожар

Информация о возгорании в общежитии Балашихи появилось ночью в соцсетях.Telegram-канал Mash передал слова очевидцев о возгорании в двух этажном здании. Местные жители сообщали, что слышны крики слышны на нескольких соседних улицах. Они также сообщили, что спасатели эвакуируют людей и выносят из полыхающего подъезда тела.

Сколько человек погибло, причина ЧП

В результате пожара в общежитии погибло пять человек. В оперативных служба сообщили, что, а общежитии проживали иностранные граждане, пишет ТАСС. Там же сообщили, что причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети.

Данные МЧС, реакция СК

В пресс-службе МЧС России подтвердили гибель пяти человек в горящем общежитии. В ведомстве уточнили, что площадь пожара достигла 40 квадратных метров. «Сотрудники МЧС России эвакуировали 8 человек, из них 2 — дети. В горящей квартире на 2 этаже обнаружены тела 5 человек», — сообщили в ведомстве в telegram-канале.

В Следственном комитет по Московской области сообщили, что по факту гибели людей возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр.

Заявление главы Балашихи

После ЧП к жителями Балашихи обратился глава города Сергей Юров. Он заявил, что микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. «К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Юров в telegram-канале. По его словам, на данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте.

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В подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня загорелось общежитие. В результате пожара погибли пять человек. О причинах пожара и жителях общежития — в материале URA.RU. Информация о возгорании в общежитии Балашихи появилось ночью в соцсетях.Telegram-канал Mash передал слова очевидцев о возгорании в двух этажном здании. Местные жители сообщали, что слышны крики слышны на нескольких соседних улицах. Они также сообщили, что спасатели эвакуируют людей и выносят из полыхающего подъезда тела. В результате пожара в общежитии погибло пять человек. В оперативных служба сообщили, что, а общежитии проживали иностранные граждане, пишет ТАСС. Там же сообщили, что причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети. В пресс-службе МЧС России подтвердили гибель пяти человек в горящем общежитии. В ведомстве уточнили, что площадь пожара достигла 40 квадратных метров. «Сотрудники МЧС России эвакуировали 8 человек, из них 2 — дети. В горящей квартире на 2 этаже обнаружены тела 5 человек», — сообщили в ведомстве в telegram-канале. В Следственном комитет по Московской области сообщили, что по факту гибели людей возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. После ЧП к жителями Балашихи обратился глава города Сергей Юров. Он заявил, что микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. «К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Юров в telegram-канале. По его словам, на данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте.
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