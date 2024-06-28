Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU.
«Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина.
В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.
На главной сцене проходят выступления артистов
Фото: Серафима Христич
На празднике можно рисовать граффити
Фото: Серафима Христич
На эспланаде расположены лавки с сувенирами и работами местных художников
Фото: Серафима Христич
Народ ждет выступления хедлайнеров праздника
Фото: Серафима Христич
Пермяков угощают коктейлями
Фото: Серафима Христич
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU. «Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина. В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.