28 июня 2024

Пермяки празднуют День молодежи на эспланаде. Фото

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Общественные гуляния на эспланаде в День города. Пермь, артист, концерт, артисты, праздник, сцена, выступление, досуг, солнечная погода, отдых, солнечный день, эспланада, день города
День молодежи в Перми проходит на эспланаде (архивное фото) Фото:

Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU.

«Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина.

В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.

На главной сцене проходят выступления артистов
На главной сцене проходят выступления артистов
Фото:
На празднике можно рисовать граффити
На празднике можно рисовать граффити
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На эспланаде расположены лавки с сувенирами и работами местных художников
На эспланаде расположены лавки с сувенирами и работами местных художников
Фото:
Народ ждет выступления хедлайнеров праздника
Народ ждет выступления хедлайнеров праздника
Фото:
Пермяков угощают коктейлями
Пермяков угощают коктейлями
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Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU. «Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина. В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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