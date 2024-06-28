Пермяки празднуют День молодежи на эспланаде. Фото

29 июня 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

День молодежи в Перми проходит на эспланаде (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU. «Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина. В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest. На главной сцене проходят выступления артистов Фото: Серафима Христич На празднике можно рисовать граффити Фото: Серафима Христич На эспланаде расположены лавки с сувенирами и работами местных художников Фото: Серафима Христич Народ ждет выступления хедлайнеров праздника Фото: Серафима Христич Пермяков угощают коктейлями Фото: Серафима Христич Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители и гости Перми собрались на эспланаде, чтобы отпраздновать День молодежи. Для них проводятся мероприятия и концерты, а губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вышел на сцену с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU. «Я сегодня здесь, чтобы поздравить вас с Днем молодежи. Убежден, что в Перми самая любознательная, самая талантливая и амбициозная молодежь. Мы вами гордимся, гордимся вашими успехами в учебе, спорте, культуре, науке. Пермский край — это регион для молодых. И для вас открыты все возможности», — передает корреспондент поздравление Махонина. В 20:00 начнется выступление хедлайнеров мероприятия. На главной сцене эспланады со своими хитами выступят певцы Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе и DAASHA. Праздник закончится DJ-сетом, участие в котором примут победители отборочного этапа международного фестиваля электронной музыки Efest.