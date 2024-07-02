В Челябинске записали на видео переворот водителя, играющего «в шашки»

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Водитель совершал резкие перестроения Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля водитель при резком перестроении перевернул автомобиль. Видео последствий игр в «шашки» поделились читатели URA.RU.

«Вчера, 1 июля, произошел переворот автомобиля сразу после перекрестка Советской и Грязнова, не доезжая остановки „Горгаз“. Водитель живой», — сообщили читатели URA.RU.

На кадрах аварии заметно, что водитель на высокой скорости обгоняет по крайней левой полосе автомобиль с видеорегистратором и, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, перестраивается на среднюю полосу. От резкого маневра автомобиль заносит на бордюр дороги справа, и водитель вновь выкручивает руль влево. Машина идет зигзагом и опрокидывается.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального ГАИ. В данный момент информация готовится, мы опубликуем ее сразу после получения.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля водитель при резком перестроении перевернул автомобиль. Видео последствий игр в «шашки» поделились читатели URA.RU. «Вчера, 1 июля, произошел переворот автомобиля сразу после перекрестка Советской и Грязнова, не доезжая остановки „Горгаз“. Водитель живой», — сообщили читатели URA.RU. На кадрах аварии заметно, что водитель на высокой скорости обгоняет по крайней левой полосе автомобиль с видеорегистратором и, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, перестраивается на среднюю полосу. От резкого маневра автомобиль заносит на бордюр дороги справа, и водитель вновь выкручивает руль влево. Машина идет зигзагом и опрокидывается. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального ГАИ. В данный момент информация готовится, мы опубликуем ее сразу после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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