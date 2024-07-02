В Челябинске записали на видео переворот водителя, играющего «в шашки»

02 июля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Водитель совершал резкие перестроения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля водитель при резком перестроении перевернул автомобиль. Видео последствий игр в «шашки» поделились читатели URA.RU. «Вчера, 1 июля, произошел переворот автомобиля сразу после перекрестка Советской и Грязнова, не доезжая остановки „Горгаз“. Водитель живой», — сообщили читатели URA.RU. На кадрах аварии заметно, что водитель на высокой скорости обгоняет по крайней левой полосе автомобиль с видеорегистратором и, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, перестраивается на среднюю полосу. От резкого маневра автомобиль заносит на бордюр дороги справа, и водитель вновь выкручивает руль влево. Машина идет зигзагом и опрокидывается. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального ГАИ. В данный момент информация готовится, мы опубликуем ее сразу после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 1 июля водитель при резком перестроении перевернул автомобиль. Видео последствий игр в «шашки» поделились читатели URA.RU. «Вчера, 1 июля, произошел переворот автомобиля сразу после перекрестка Советской и Грязнова, не доезжая остановки „Горгаз“. Водитель живой», — сообщили читатели URA.RU. На кадрах аварии заметно, что водитель на высокой скорости обгоняет по крайней левой полосе автомобиль с видеорегистратором и, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком, перестраивается на среднюю полосу. От резкого маневра автомобиль заносит на бордюр дороги справа, и водитель вновь выкручивает руль влево. Машина идет зигзагом и опрокидывается. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального ГАИ. В данный момент информация готовится, мы опубликуем ее сразу после получения.