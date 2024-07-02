Челябинец расчленил труп собутыльника и пытался продать его квартиру

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Виды города. Курган, продам, квартира, недвижимость, продажа, риэлтор, продажа квартиры
Мужчина замышлял обмануть товарища, но тот умер Фото:

В Челябинской области перед судом предстанет ранее неоднократно судимый 68-летний мужчина, обвиняемый в попытке продажи чужой квартиры и надругательстве над телом умершего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Обвиняемый на улице познакомился с потерпевшим, злоупотребляющим спиртными напитками, и стал проживать с ним в его квартире на улице Мартеновская в Челябинске. Впоследствии решил похитить и продать указанную квартиру, но тот скончался, после чего собутыльник расчленил и выбросил части тела в реку Миасс и окрестные лесопосадки», — уточнили в пресс-службе ведомства

Мужчина изначально планировал обмануть собутыльника, изучал информацию о подделке документов и оформлении сделок с недвижимостью в интернете, создал электронную почту на имя потерпевшего и подал заявление на Госуслугах для получения выписки из ЕГРН. Однако его планы были сорваны, когда он обнаружил потерпевшего мертвым и, пытаясь скрыть следы, расчленил и выбросил тело.

Обвиняемый пытался продать квартиру через риэлтора, представляясь владельцем недвижимости, но был задержан полицией до завершения сделки. Уголовное дело направлено по двум статьям УК РФ в Металлургический районный суд Челябинска.

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В Челябинской области перед судом предстанет ранее неоднократно судимый 68-летний мужчина, обвиняемый в попытке продажи чужой квартиры и надругательстве над телом умершего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Обвиняемый на улице познакомился с потерпевшим, злоупотребляющим спиртными напитками, и стал проживать с ним в его квартире на улице Мартеновская в Челябинске. Впоследствии решил похитить и продать указанную квартиру, но тот скончался, после чего собутыльник расчленил и выбросил части тела в реку Миасс и окрестные лесопосадки», — уточнили в пресс-службе ведомства Мужчина изначально планировал обмануть собутыльника, изучал информацию о подделке документов и оформлении сделок с недвижимостью в интернете, создал электронную почту на имя потерпевшего и подал заявление на Госуслугах для получения выписки из ЕГРН. Однако его планы были сорваны, когда он обнаружил потерпевшего мертвым и, пытаясь скрыть следы, расчленил и выбросил тело. Обвиняемый пытался продать квартиру через риэлтора, представляясь владельцем недвижимости, но был задержан полицией до завершения сделки. Уголовное дело направлено по двум статьям УК РФ в Металлургический районный суд Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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