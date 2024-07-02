Челябинец вместо выплаты алиментов детям получал за них пособие

Житель Октябрьского района (Челябинская область) осужден за незаконное получение пособий на детей. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В январе 2023 года мужчина на портале „Госуслуги“ заполнил и направил в Отделение фонда социального страхования РФ по Челябинской области заявление на получение ежемесячного пособия на детей в возрасте до 17 лет. В заявлении указал в качестве членов семьи своих двоих несовершеннолетних детей, с которыми более четырех лет не проживал, фактически воспитанием и содержанием не занимался и обязан выплачивать им алименты», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате мужчине выплачивалось ежемесячное пособие в размере 14 140 рублей на одного ребенка. Всего он получил около 340 тысяч рублей, потратив их на погашение кредита, покупку запчастей для машины, бытовые покупки и другие нужды.
Приговором Октябрьского райсуда за мошенничество при получении выплат мужчина приговорен к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, он возместит причиненный ущерб.
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