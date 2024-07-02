Главе СКР Бастрыкину доложат о махинациях с капремонтом домов в Челябинске

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину представят доклад о задержках капремонта Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по делу о нарушении жилищных прав жителей многоквартирных домов в Челябинске. Жильцы обратились в СКР с жалобой на затягивание расследования махинаций с капитальным ремонтом, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о проведенных следственных действиях и причинах затягивания расследования. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следствие касается выполнения небезопасных работ во время капитального ремонта, что подпадает под статью 238 УК РФ. Данное обстоятельство вызвало обеспокоенность среди жильцов, которые и ожидают от властей оперативного реагирования и устранения нарушений их прав.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по делу о нарушении жилищных прав жителей многоквартирных домов в Челябинске. Жильцы обратились в СКР с жалобой на затягивание расследования махинаций с капитальным ремонтом, уточнили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о проведенных следственных действиях и причинах затягивания расследования. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заявили в пресс-службе ведомства. Следствие касается выполнения небезопасных работ во время капитального ремонта, что подпадает под статью 238 УК РФ. Данное обстоятельство вызвало обеспокоенность среди жильцов, которые и ожидают от властей оперативного реагирования и устранения нарушений их прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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