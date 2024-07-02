Главе СКР Бастрыкину доложат о махинациях с капремонтом домов в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по делу о нарушении жилищных прав жителей многоквартирных домов в Челябинске. Жильцы обратились в СКР с жалобой на затягивание расследования махинаций с капитальным ремонтом, уточнили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о проведенных следственных действиях и причинах затягивания расследования. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заявили в пресс-службе ведомства.
Следствие касается выполнения небезопасных работ во время капитального ремонта, что подпадает под статью 238 УК РФ. Данное обстоятельство вызвало обеспокоенность среди жильцов, которые и ожидают от властей оперативного реагирования и устранения нарушений их прав.
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