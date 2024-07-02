Бастрыкин потребовал защитить права челябинской сироты, которой не выдают жилье

02 июля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин вступился за сироту из Челябинска Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета по обращению сироты из Челябинской области, которая жалуется на нарушение своих жилищных прав. Девушка уже более двух лет не может реализовать свое право на получение жилья, несмотря на решение суда, уточнили в пресс-службе СКР. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах начатой процессуальной проверки. Кроме того, А.И. Бастрыкин поручил К.В. Правосудову представить доклад о результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном СУ СК инициирована процессуальная проверка, расследовалось уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета по обращению сироты из Челябинской области, которая жалуется на нарушение своих жилищных прав. Девушка уже более двух лет не может реализовать свое право на получение жилья, несмотря на решение суда, уточнили в пресс-службе СКР. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах начатой процессуальной проверки. Кроме того, А.И. Бастрыкин поручил К.В. Правосудову представить доклад о результатах расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном СУ СК инициирована процессуальная проверка, расследовалось уголовное дело.