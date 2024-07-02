Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне

В июне 2024 года Индия импортировала рекордный объем российской нефти марки Urals — 1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщают исследования аналитической компании Kpler.
«Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 миллиона баррелей в сутки. Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд», — говорится в обзоре Kpler, который есть в распоряжении РБК.
Из РФ общий объем поставок нефти оказался вторым по величине результатом за всю историю — 2,13 миллиона баррелей в сутки. До этого высокий показатель был в мае 2023 года (2,15 млн барр./сут).
В 2023 году произошла перевалка Россией рекордных объёмов нефти Urals после введения потолка цен на отечественный энергоноситель (перевалка — это процесс перемещения нефтепродуктов с одного транспорта на другой). За январь перевалка могла достигнуть рекордных 14 миллионов баррелей. Таким образом, общий объём за декабрь-январь составил бы около 19 миллионов баррелей, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.