03 июля 2024

Жители ХМАО бросились стричь домашних животных у грумеров из-за жары

В ХМАО спрос на услуги грумеров вырос на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО стали чаще обращаться к грумерам из-за жары
Жители ХМАО стали чаще обращаться к грумерам из-за жары Фото:

Жители ХМАО стали чаще обращаться к грумерам (специалисты по уходу за собаками — прим. URA.RU) из-за жаркой погоды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«В разгар лета югорчане стали интересоваться услугами грумеров на 60% чаще, чем в мае 2024 года, а за полгода спрос вырос в 2,2 раза. Такие мастера предоставляют комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек, что помогает питомцам легче переносить летнюю жару», — сообщили в пресс-службе. Также на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек.

Также за полгода на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек. Кроме того у югорчан пользуются популярностью услуги кинологов для дрессировок домашних животных.

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Жители ХМАО стали чаще обращаться к грумерам (специалисты по уходу за собаками — прим. URA.RU) из-за жаркой погоды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В разгар лета югорчане стали интересоваться услугами грумеров на 60% чаще, чем в мае 2024 года, а за полгода спрос вырос в 2,2 раза. Такие мастера предоставляют комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек, что помогает питомцам легче переносить летнюю жару», — сообщили в пресс-службе. Также на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек. Также за полгода на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек. Кроме того у югорчан пользуются популярностью услуги кинологов для дрессировок домашних животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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