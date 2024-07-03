Жители ХМАО бросились стричь домашних животных у грумеров из-за жары

Жители ХМАО стали чаще обращаться к грумерам (специалисты по уходу за собаками — прим. URA.RU) из-за жаркой погоды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«В разгар лета югорчане стали интересоваться услугами грумеров на 60% чаще, чем в мае 2024 года, а за полгода спрос вырос в 2,2 раза. Такие мастера предоставляют комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек, что помогает питомцам легче переносить летнюю жару», — сообщили в пресс-службе. Также на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек.
Также за полгода на 36% вырос спрос на услуги по вычесыванию шерсти у кошек. Кроме того у югорчан пользуются популярностью услуги кинологов для дрессировок домашних животных.
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