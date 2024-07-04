Жителям Златоуста будут делать операции по удалению катаракты

04 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В Златоусте модернизируют хирургическое отделение Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте Челябинской области благодаря модернизации хирургического отделения будут проводиться офтальмологические операции по удалению катаракты глаза. В такой помощи нуждаются порядка одной тысячи горожан в год, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «В настоящее время закупается микрохирургическая система и операционный микроскоп для проведения офтальмологических операций для оказания помощи пациентам с катарактой на территории Златоуста без маршрутизации в другие территории. Потребность в операции испытывают порядка 1000 человек в год», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава отметили, что сейчас в Златоусте хирургическая помощь, в том числе по офтальмологии, оказывается по адресу: квартал Медик, 1. При этом лицензия позволяет также оказывать хирургическую помощь в корпусе, расположенном на Бушуева, 16, где созданы все условия для работы хирургического отделения, операционного и реанимационного блоков. «На сегодняшний день рабочей группой совместно с главными внештатными специалистами был проведен анализ организации хирургической помощи в Златоусте. Главврачом горбольницы составлен список приоритетного медоборудования для закупа. В больницу уже передано 134 единиц оборудования, в том числе для реанимационной и анестезиологической службы, включая аппараты для неинвазивной дыхательной поддержки, многофункциональные мониторы, аппараты ингаляционного наркоза, дефибрилляторы и другое», — добавили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава также пояснили, что оперблок в квартале Медик, 1 нуждается в капитальном ремонте, поэтому замена потолочных бестеневых ламп невозможна по техническим условиям. Сейчас формируется техзадание на приобретение медицинских хирургических передвижных светильников за счет средств областного бюджета. Операционный стол будет перемещен из оперблока на Бушуева, 16, где в настоящее время стационарная хирургическая помощь не оказывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области благодаря модернизации хирургического отделения будут проводиться офтальмологические операции по удалению катаракты глаза. В такой помощи нуждаются порядка одной тысячи горожан в год, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «В настоящее время закупается микрохирургическая система и операционный микроскоп для проведения офтальмологических операций для оказания помощи пациентам с катарактой на территории Златоуста без маршрутизации в другие территории. Потребность в операции испытывают порядка 1000 человек в год», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава отметили, что сейчас в Златоусте хирургическая помощь, в том числе по офтальмологии, оказывается по адресу: квартал Медик, 1. При этом лицензия позволяет также оказывать хирургическую помощь в корпусе, расположенном на Бушуева, 16, где созданы все условия для работы хирургического отделения, операционного и реанимационного блоков. «На сегодняшний день рабочей группой совместно с главными внештатными специалистами был проведен анализ организации хирургической помощи в Златоусте. Главврачом горбольницы составлен список приоритетного медоборудования для закупа. В больницу уже передано 134 единиц оборудования, в том числе для реанимационной и анестезиологической службы, включая аппараты для неинвазивной дыхательной поддержки, многофункциональные мониторы, аппараты ингаляционного наркоза, дефибрилляторы и другое», — добавили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава также пояснили, что оперблок в квартале Медик, 1 нуждается в капитальном ремонте, поэтому замена потолочных бестеневых ламп невозможна по техническим условиям. Сейчас формируется техзадание на приобретение медицинских хирургических передвижных светильников за счет средств областного бюджета. Операционный стол будет перемещен из оперблока на Бушуева, 16, где в настоящее время стационарная хирургическая помощь не оказывается.