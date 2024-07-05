В Челябинске на треть выросла стоимость шашлыка из свинины

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Маринованная свинина для шашлыка подорожала на 35%
Маринованная свинина для шашлыка подорожала на 35% Фото:

В Челябинске за год стоимость маринованного мяса для шашлыка выросла более, чем на треть. Согласно ценам из сетевых магазинов, в среднем за килограмм свинины в маринаде челябинцам придется выложить 436,7 рубля.

Цены на свиной шашлык в магазинах начинаются от 269,4 рубля и доходят до 648,6 рубля. При этом в большинстве упаковок представлено ассорти из разных частей свинины. В июле 2023 года минимальная стоимость маринованного мяса составляла 230 рублей за килограмм при средней цене в 284,6 рубля. За год свиной полуфабрикат подорожал на 35%.

Маринованное куриное филе подорожало на 6%. Летом 2023 года килограмм такого шашлыка в среднем обошелся бы в 282,6 рубля. В 2024 году стоимость выросла до 300,2 рубля.

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В Челябинске за год стоимость маринованного мяса для шашлыка выросла более, чем на треть. Согласно ценам из сетевых магазинов, в среднем за килограмм свинины в маринаде челябинцам придется выложить 436,7 рубля. Цены на свиной шашлык в магазинах начинаются от 269,4 рубля и доходят до 648,6 рубля. При этом в большинстве упаковок представлено ассорти из разных частей свинины. В июле 2023 года минимальная стоимость маринованного мяса составляла 230 рублей за килограмм при средней цене в 284,6 рубля. За год свиной полуфабрикат подорожал на 35%. Маринованное куриное филе подорожало на 6%. Летом 2023 года килограмм такого шашлыка в среднем обошелся бы в 282,6 рубля. В 2024 году стоимость выросла до 300,2 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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