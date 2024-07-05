Нарколог назвал стадию опьянения, которая приводит к отеку мозга

Нарколог Холдин: третья стадия опьянения алкоголем может привести к смерти

06 июля 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Третья стадия опьянения опасна летальными последствиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Третья стадия алкогольного опьянения может привести к летальному исходу, этот этап отравления является критическим и требует немедленного медицинского вмешательства. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. «При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — цитирует Холдина Министерство здравоохранения Московской области. Холдин также описал начальные этапы интоксикации, которые включают повышенное возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи и излишнюю разговорчивость. Вторая стадия характеризуется проблемами с координацией, сонливостью и возможной агрессией. Ранее URA.RU сообщало, что алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова. Они менее известны, но также чреваты серьезными осложнениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третья стадия алкогольного опьянения может привести к летальному исходу, этот этап отравления является критическим и требует немедленного медицинского вмешательства. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. «При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — цитирует Холдина Министерство здравоохранения Московской области. Холдин также описал начальные этапы интоксикации, которые включают повышенное возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи и излишнюю разговорчивость. Вторая стадия характеризуется проблемами с координацией, сонливостью и возможной агрессией. Ранее URA.RU сообщало, что алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова. Они менее известны, но также чреваты серьезными осложнениями.