05 июля 2024

Нарколог назвал стадию опьянения, которая приводит к отеку мозга

Нарколог Холдин: третья стадия опьянения алкоголем может привести к смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Третья стадия опьянения опасна летальными последствиями Фото:

Третья стадия алкогольного опьянения может привести к летальному исходу, этот этап отравления является критическим и требует немедленного медицинского вмешательства. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — цитирует Холдина Министерство здравоохранения Московской области.

Холдин также описал начальные этапы интоксикации, которые включают повышенное возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи и излишнюю разговорчивость. Вторая стадия характеризуется проблемами с координацией, сонливостью и возможной агрессией.

Ранее URA.RU сообщало, что алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова. Они менее известны, но также чреваты серьезными осложнениями.

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Третья стадия алкогольного опьянения может привести к летальному исходу, этот этап отравления является критическим и требует немедленного медицинского вмешательства. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. «При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — цитирует Холдина Министерство здравоохранения Московской области. Холдин также описал начальные этапы интоксикации, которые включают повышенное возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи и излишнюю разговорчивость. Вторая стадия характеризуется проблемами с координацией, сонливостью и возможной агрессией. Ранее URA.RU сообщало, что алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова. Они менее известны, но также чреваты серьезными осложнениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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