Нарколог назвал стадию опьянения, которая приводит к отеку мозга

Третья стадия алкогольного опьянения может привести к летальному исходу, этот этап отравления является критическим и требует немедленного медицинского вмешательства. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители. В этом случае необходима помощь медиков, поскольку может развиться кома, отек мозга и смерть», — цитирует Холдина Министерство здравоохранения Московской области.
Холдин также описал начальные этапы интоксикации, которые включают повышенное возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи и излишнюю разговорчивость. Вторая стадия характеризуется проблемами с координацией, сонливостью и возможной агрессией.
Ранее URA.RU сообщало, что алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова. Они менее известны, но также чреваты серьезными осложнениями.
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