Нарколог назвал неожиданные последствия алкоголизма

Нарколог Мамедов: алкоголизм может вызвать полинейропатию и синдром Корсакова

05 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Тимур Мамедов сообщил, что алкоголь вызывает синдром, убивающий память Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полинейропатия и синдром Корсакова являются менее известными, но серьезными осложнениями, вызванными алкогольным злоупотреблением. Об этом рассказал врач-нарколог Тимур Мамедов. «Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это еще и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией», — заявил Мамедов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Также врач назвал синдром Корсакова неожиданным последствием алкоголизма. Это психическое расстройство, связанное с потерей памяти и дезориентацией во времени. Психиатр Сергей Корсаков первым описал это состояние у пациентов с алкоголизмом. «С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но все же не так часто, как алкоголизм», — добавил Мамедов, подчеркивая связь синдрома с неврологическими нарушениями. Ранее главный врач наркологической клиники «Свобода» Марина Мальцева заявила, что дети из семей алкоголиков во взрослой жизни часто сталкиваются с тяжелыми физическими и психологическими проблемами. На их решение могут уйти годы терапии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полинейропатия и синдром Корсакова являются менее известными, но серьезными осложнениями, вызванными алкогольным злоупотреблением. Об этом рассказал врач-нарколог Тимур Мамедов. «Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это еще и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией», — заявил Мамедов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Также врач назвал синдром Корсакова неожиданным последствием алкоголизма. Это психическое расстройство, связанное с потерей памяти и дезориентацией во времени. Психиатр Сергей Корсаков первым описал это состояние у пациентов с алкоголизмом. «С годами стало ясно, что к развитию подобного синдрома могут привести и другие причины, но все же не так часто, как алкоголизм», — добавил Мамедов, подчеркивая связь синдрома с неврологическими нарушениями. Ранее главный врач наркологической клиники «Свобода» Марина Мальцева заявила, что дети из семей алкоголиков во взрослой жизни часто сталкиваются с тяжелыми физическими и психологическими проблемами. На их решение могут уйти годы терапии.