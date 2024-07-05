05 июля 2024

В Екатеринбурге отменили авиарейс до Антальи. Скрин

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Рейс до Антальи был отменен (архивное фото)
Рейс до Антальи был отменен (архивное фото) Фото:

Рейс ZF-1037 авиакомпании Azur Air из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс ZF-1037 судна B-767 должен был вылететь из Екатеринбурга 6 июля в 02:20 и приземлиться в Анталье в 05:20. Однако рейс отменен», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.

Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Причина отмены рейса неизвестна
Причина отмены рейса неизвестна
Фото:

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Рейс ZF-1037 авиакомпании Azur Air из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс ZF-1037 судна B-767 должен был вылететь из Екатеринбурга 6 июля в 02:20 и приземлиться в Анталье в 05:20. Однако рейс отменен», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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