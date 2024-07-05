Рейс до Антальи был отменен (архивное фото)
Рейс ZF-1037 авиакомпании Azur Air из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) отменен. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс ZF-1037 судна B-767 должен был вылететь из Екатеринбурга 6 июля в 02:20 и приземлиться в Анталье в 05:20. Однако рейс отменен», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.
Причина отмены рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Причина отмены рейса неизвестна
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