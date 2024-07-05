Глава СКР Бастрыкин требует доклад о самокатчиках, сбивших девушку в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по обращению девушки, которую сбили два подростка на электросамокате. Инцидент произошел в Челябинской области в апреле, сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства поручил представить доклад по доводам обращения жительницы Челябинской области… В апреле текущего года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку», — уточняет пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Два подростка на электросамокате наехали на девушку. В результате происшествия пострадавшая получила травму, ей потребовалась операция. Подростки с места скрылись, помощь пострадавшей не оказали. Также виновные до сих пор не привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе СКР.
В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителю ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования и доводах, озвученных пострадавшей стороной.
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