05 июля 2024

Глава СКР Бастрыкин требует доклад о самокатчиках, сбивших девушку в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил представить доклад по обращению жительницы Челябинской области (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по обращению девушки, которую сбили два подростка на электросамокате. Инцидент произошел в Челябинской области в апреле, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил представить доклад по доводам обращения жительницы Челябинской области… В апреле текущего года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку», — уточняет пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Два подростка на электросамокате наехали на девушку. В результате происшествия пострадавшая получила травму, ей потребовалась операция. Подростки с места скрылись, помощь пострадавшей не оказали. Также виновные до сих пор не привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе СКР.

В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителю ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования и доводах, озвученных пострадавшей стороной.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по обращению девушки, которую сбили два подростка на электросамокате. Инцидент произошел в Челябинской области в апреле, сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад по доводам обращения жительницы Челябинской области… В апреле текущего года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку», — уточняет пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в апреле 2024 года. Два подростка на электросамокате наехали на девушку. В результате происшествия пострадавшая получила травму, ей потребовалась операция. Подростки с места скрылись, помощь пострадавшей не оказали. Также виновные до сих пор не привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе СКР. В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполняющему обязанности руководителю ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования и доводах, озвученных пострадавшей стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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