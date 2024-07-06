Прокуратура Нижневартовска разберется с избиением ребенка-инвалида и его отца

В ХМАО организовали проверку по инциденту, в котором мигранты избили ребенка-инвалида и его отца. Об этом сообщила прокуратура Нижневартовска.
«В соцсетях опубликована информация о том, что в Нижневартовске был избит ребенок-инвалид и его отец. Прокуратура сейчас выясняет причины и обстоятельства произошедшего», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Прокуратура во время надзорных мероприятий даст оценку действиям органов внутренних дел. Также будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками.
В Нижневартовске мигрант избил ребенка-инвалида, а когда отец пошел разбираться, то сам пострадал от семьи хулигана. Потерпевшая семья написала заявление в полицию. По их словам, органы внутренних дел бездействуют. Следственными органами СКР по ХМАО организована проверка по ст. 293 УК РФ (»халатность»). Председатель СКР России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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