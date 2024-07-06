В ХМАО мигранты избили ребенка-инвалида и его отца

В Нижневартовске (ХМАО) мигрант избил ребенка-инвалида, а когда отец пошел разбираться, то сам пострадал от семьи хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В Нижневартовске мигрантом был избит отец ребенка-инвалида. Отмечается, что мужчина хотел узнать причину конфликта у семьи подростка, который ранее избил его сына-инвалида. Данную семью он встретил на улице, с ними оказался мигрант, который сожительствует с сестрой вышеуказанного подростка. Мигрант избил многодетного отца», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Потерпевшая семья написала заявление в полицию. По их словам, органы внутренних дел бездействуют. Следственными органами СКР по ХМАО организована проверка по ст. 293 УК РФ (»халатность»). Председатель СКР России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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