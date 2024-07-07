Прокуратура проверит выданную челябинскому сироте квартиру с плесенью

08 июля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Сироте предоставили жилье с плесенью на стенах и потолке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области проверит информацию по выдаче сироте из Троицка жилого помещения с плесенью на стенах и потолке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации о предоставлении в Троицке непригодного жилого помещения сироте. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки инспекторы выяснят, было ли соблюдено законодательство по предоставлению жилья сироте. Кроме того, будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов для проверки соответствия условий проживания санитарным требованиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области проверит информацию по выдаче сироте из Троицка жилого помещения с плесенью на стенах и потолке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации о предоставлении в Троицке непригодного жилого помещения сироте. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки инспекторы выяснят, было ли соблюдено законодательство по предоставлению жилья сироте. Кроме того, будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов для проверки соответствия условий проживания санитарным требованиям.