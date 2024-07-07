07 июля 2024

Прокуратура проверит выданную челябинскому сироте квартиру с плесенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потолок, плесень, протечка крыши, школа, потоп
Сироте предоставили жилье с плесенью на стенах и потолке Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит информацию по выдаче сироте из Троицка жилого помещения с плесенью на стенах и потолке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по публикации о предоставлении в Троицке непригодного жилого помещения сироте. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки инспекторы выяснят, было ли соблюдено законодательство по предоставлению жилья сироте. Кроме того, будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов для проверки соответствия условий проживания санитарным требованиям.

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Прокуратура Челябинской области проверит информацию по выдаче сироте из Троицка жилого помещения с плесенью на стенах и потолке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по публикации о предоставлении в Троицке непригодного жилого помещения сироте. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки инспекторы выяснят, было ли соблюдено законодательство по предоставлению жилья сироте. Кроме того, будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов для проверки соответствия условий проживания санитарным требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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