Прокуратура проверит выданную челябинскому сироте квартиру с плесенью

Прокуратура Челябинской области проверит информацию по выдаче сироте из Троицка жилого помещения с плесенью на стенах и потолке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой области организована проверка по публикации о предоставлении в Троицке непригодного жилого помещения сироте. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе проверки инспекторы выяснят, было ли соблюдено законодательство по предоставлению жилья сироте. Кроме того, будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов для проверки соответствия условий проживания санитарным требованиям.
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