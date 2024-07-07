07 июля 2024
06 июля 2024

На пермской трассе произошло смертельное ДТП

На трассе Пермь — Березники водитель «Лады» погиб в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло утром 8 июля
ДТП произошло утром 8 июля Фото:

На трассе Пермь — Березники 8 июля водитель автомобиля «Мазда» столкнулся с «Ладой калиной». Водитель «Лады» погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.

«Водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Лада калина“. В результате автоаварии погиб водитель Лада, водитель иномарки госпитализирован», — сказано в сообщении.

Уточняется, что водителю «Мазды» 34 года, а за рулем «Лады» ехал мужчина в возрасте 52 лет. Причины, по которым водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, пока неизвестны. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.

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На трассе Пермь — Березники 8 июля водитель автомобиля «Мазда» столкнулся с «Ладой калиной». Водитель «Лады» погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края. «Водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Лада калина“. В результате автоаварии погиб водитель Лада, водитель иномарки госпитализирован», — сказано в сообщении. Уточняется, что водителю «Мазды» 34 года, а за рулем «Лады» ехал мужчина в возрасте 52 лет. Причины, по которым водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, пока неизвестны. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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