На пермской трассе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло утром 8 июля
На трассе Пермь — Березники 8 июля водитель автомобиля «Мазда» столкнулся с «Ладой калиной». Водитель «Лады» погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД Пермского края.
«Водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Лада калина“. В результате автоаварии погиб водитель Лада, водитель иномарки госпитализирован», — сказано в сообщении.
Уточняется, что водителю «Мазды» 34 года, а за рулем «Лады» ехал мужчина в возрасте 52 лет. Причины, по которым водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, пока неизвестны. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!