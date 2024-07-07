07 июля 2024

Грозы, шквал и град обрушатся на Челябинскую область 8 и 9 июля

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Шквал и град обрушатся на Челябинскую область уже к вечеру 8 июля
Шквал и град обрушатся на Челябинскую область уже к вечеру 8 июля Фото:

Погода в Челябинской области резко испортится к вечеру 8 июля. Штормовое предупреждение объявлено в регионе гидрометцентром.

«В горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и, местами, крупный град. Скорость ветра достигнет 25 метров в секунду», — говорится в тексте экстренного предупреждения.

Погода начнет меняться к худшему ужконцу дня понедельника. Такие же условия сохранятся ночью и днем 9 июля.

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Погода в Челябинской области резко испортится к вечеру 8 июля. Штормовое предупреждение объявлено в регионе гидрометцентром. «В горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и, местами, крупный град. Скорость ветра достигнет 25 метров в секунду», — говорится в тексте экстренного предупреждения. Погода начнет меняться к худшему ужконцу дня понедельника. Такие же условия сохранятся ночью и днем 9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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