В Челябинске с 20 июня по 4 июля цены на земельные участки снизились в цене в три раза. Стоимость участков упала до 98 тысяч 400 рублей за сотку, сообщается на следует из информации на сайте Restate.
«В Челябинске с 20 июня до 4 июля стоимость земельных участков снизилась с 314 тысяч 300 рублей до 98 тысяч 400 рублей за стоку. При этом в настоящее время по сравнению с июлем 2024 участки земли стоят дешевле на 48 тысяч рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте Restate.
В среднем в Челябинске на данный момент участок земли можно купить за 150 тысяч рублей за объект. При этом средняя стоимость самого дорого участка в городе составляет 6 млн 800 тысяч рублей.
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