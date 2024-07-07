07 июля 2024

В Челябинске резко подешевели земельные участки под строительство дач. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стоимость земельных участков снизилась до 98 тысяч 400 рублей за сотку
В Челябинске стоимость земельных участков снизилась до 98 тысяч 400 рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 20 июня по 4 июля цены на земельные участки снизились в цене в три раза. Стоимость участков упала до 98 тысяч 400 рублей за сотку, сообщается на следует из информации на сайте Restate.

«В Челябинске с 20 июня до 4 июля стоимость земельных участков снизилась с 314 тысяч 300 рублей до 98 тысяч 400 рублей за стоку. При этом в настоящее время по сравнению с июлем 2024 участки земли стоят дешевле на 48 тысяч рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В среднем в Челябинске на данный момент участок земли можно купить за 150 тысяч рублей за объект. При этом средняя стоимость самого дорого участка в городе составляет 6 млн 800 тысяч рублей.

Стоимость земельных участков в Челябинске снизилась с 314 тысяч 300 рублей до 98 тысяч 400 рублей за сотку
Стоимость земельных участков в Челябинске снизилась с 314 тысяч 300 рублей до 98 тысяч 400 рублей за сотку
Фото:

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В Челябинске с 20 июня по 4 июля цены на земельные участки снизились в цене в три раза. Стоимость участков упала до 98 тысяч 400 рублей за сотку, сообщается на следует из информации на сайте Restate. «В Челябинске с 20 июня до 4 июля стоимость земельных участков снизилась с 314 тысяч 300 рублей до 98 тысяч 400 рублей за стоку. При этом в настоящее время по сравнению с июлем 2024 участки земли стоят дешевле на 48 тысяч рублей за сотку», — следует из динамики цен на сайте Restate. В среднем в Челябинске на данный момент участок земли можно купить за 150 тысяч рублей за объект. При этом средняя стоимость самого дорого участка в городе составляет 6 млн 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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