Промышленная группа «Конар» из Челябинска показала 8 июля пятиметровую 33-тонную винторулевую колонку для кораблей. Как сообщили в пресс-службе холдинга, устройство предназначено для движения морских буксиров.
«Представленный на выставке экспонат является полноповоротной механической винторулевой колонкой, имеет массу в 33 тонны и высоту более пяти метров. Диаметр винта достигает трех метров. Изделие является важным элементом для судостроения», — отметили в компании.
Винторулевая колонка мощностью 2,5 мегаватт способна вращаться на 360 градусов и используется для обеспечения движения и маневрирования судов ледового класса. Конструкция отвечает современным требованиям: размещение блоков, шкафов, щитов непосредственно на колонке позволяет расположить ее в условиях дефицита места в машинном отделении. Более 80% деталей и узлов изделия «Конар» делает в своих цехах.
Производство винторулевых колонок группа компаний осуществляет на территории индустриального парка «Станкомаш». На данной площадке холдинг на протяжении шести лет развивает свои компетенции в области инжиниринга и производства изделий для судостроительной отрасли.
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