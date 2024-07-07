07 июля 2024

Челябинский завод показал 33-тонную винторулевую колонку для кораблей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Холдинг 80% узлов дя колонки создает на своих предприятиях
Холдинг 80% узлов дя колонки создает на своих предприятиях Фото:

Промышленная группа «Конар» из Челябинска показала 8 июля пятиметровую 33-тонную винторулевую колонку для кораблей. Как сообщили в пресс-службе холдинга, устройство предназначено для движения морских буксиров.

«Представленный на выставке экспонат является полноповоротной механической винторулевой колонкой, имеет массу в 33 тонны и высоту более пяти метров. Диаметр винта достигает трех метров. Изделие является важным элементом для судостроения», — отметили в компании.

Винторулевая колонка мощностью 2,5 мегаватт способна вращаться на 360 градусов и используется для обеспечения движения и маневрирования судов ледового класса. Конструкция отвечает современным требованиям: размещение блоков, шкафов, щитов непосредственно на колонке позволяет расположить ее в условиях дефицита места в машинном отделении. Более 80% деталей и узлов изделия «Конар» делает в своих цехах.

Производство винторулевых колонок группа компаний осуществляет на территории индустриального парка «Станкомаш». На данной площадке холдинг на протяжении шести лет развивает свои компетенции в области инжиниринга и производства изделий для судостроительной отрасли.

Винторулевую колонку на "Иннопроме" компания "Конар" показала в полный рост
Винторулевую колонку на "Иннопроме" компания "Конар" показала в полный рост
Фото:

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Промышленная группа «Конар» из Челябинска показала 8 июля пятиметровую 33-тонную винторулевую колонку для кораблей. Как сообщили в пресс-службе холдинга, устройство предназначено для движения морских буксиров. «Представленный на выставке экспонат является полноповоротной механической винторулевой колонкой, имеет массу в 33 тонны и высоту более пяти метров. Диаметр винта достигает трех метров. Изделие является важным элементом для судостроения», — отметили в компании. Винторулевая колонка мощностью 2,5 мегаватт способна вращаться на 360 градусов и используется для обеспечения движения и маневрирования судов ледового класса. Конструкция отвечает современным требованиям: размещение блоков, шкафов, щитов непосредственно на колонке позволяет расположить ее в условиях дефицита места в машинном отделении. Более 80% деталей и узлов изделия «Конар» делает в своих цехах. Производство винторулевых колонок группа компаний осуществляет на территории индустриального парка «Станкомаш». На данной площадке холдинг на протяжении шести лет развивает свои компетенции в области инжиниринга и производства изделий для судостроительной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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