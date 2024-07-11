В Екатеринбурге установят памятник погибшему на СВО военкору

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб на СВО 22 июля 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву установят в Екатеринбурге памятник. Об этом сообщил писатель, замкомандира полка особого назначения «Оплот» Росгвардии подполковник Захар Прилепин. Свердловский военный корреспондент погиб во время атаки ВСУ в Запорожской области 22 июля 2023 года.

«Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлеву поставят памятник в Екатеринбурге. Так друзья обращаются в памятники. Никак не могу привыкнуть», — отметил в своем telegram-канале Захар Прилепин.

Журавлев был похоронен 28 июля 2023 года на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Траурные речи на церемонии прощания произнесли, в частности, телеведущий Дмитрий Киселев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. От имени главы государства Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» от лица председателя СКР Александра Бастрыкина.