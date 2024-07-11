Мигрант планировал теракт в православном храме в Майкопе, целью был священник

Теракт планировался в Майкопе
Неизвестный мигрант из Центральной Азии собирался устроить теракт в Майкопе (Республика Адыгея). Он собирался убить священника
«Теракт предотвращен в Адыгее: выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Они уточняют что злоумышленник заранее изготовил зажигательные средства, а совершив преступление собрался скрыться за границей.
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