11 июля 2024

Мигрант планировал теракт в православном храме в Майкопе, целью был священник

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Теракт планировался в Майкопе Фото:

Неизвестный мигрант из Центральной Азии собирался устроить теракт в Майкопе (Республика Адыгея). Он собирался убить священника

«Теракт предотвращен в Адыгее: выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Они уточняют что злоумышленник заранее изготовил зажигательные средства, а совершив преступление собрался скрыться за границей.

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Неизвестный мигрант из Центральной Азии собирался устроить теракт в Майкопе (Республика Адыгея). Он собирался убить священника «Теракт предотвращен в Адыгее: выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Они уточняют что злоумышленник заранее изготовил зажигательные средства, а совершив преступление собрался скрыться за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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