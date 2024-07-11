Мигрант планировал теракт в православном храме в Майкопе, целью был священник

11 июля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Теракт планировался в Майкопе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Неизвестный мигрант из Центральной Азии собирался устроить теракт в Майкопе (Республика Адыгея). Он собирался убить священника «Теракт предотвращен в Адыгее: выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Они уточняют что злоумышленник заранее изготовил зажигательные средства, а совершив преступление собрался скрыться за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный мигрант из Центральной Азии собирался устроить теракт в Майкопе (Республика Адыгея). Он собирался убить священника «Теракт предотвращен в Адыгее: выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Они уточняют что злоумышленник заранее изготовил зажигательные средства, а совершив преступление собрался скрыться за границей.