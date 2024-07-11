Мэрия Челябинска проиграла спор с Союзом художников из-за мастерской скульптора

Мэрия Челябинска проиграла процесс с региональным отделение Союза художников России из-за мастерской скульптора Льва Головницкого в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, помещение площадью 231,1 квадратного метра находится в доме на улице Сони Кривой.
«Исковые требования удовлетворить. Признать право собственности Челябинского регионального отделения Союза художников России на нежилое здание „Скульптурная мастерская“ общей площадью 231,1 квадратного метра в силу приобретательной давности. Признать отсутствующим право муниципальной собственности Челябинска на объект», — следует из решения суда.
По информации из материалов дела, здание было предоставлено в пользование Льву Головницкому в 1976 году и с тех пор использовалось по назначению различными организациями. С 2018 года мастерскую арендует скульптор Виктор Маркунасов. Союз художников доказал в суде свое непрерывное и открытое владение объектом более 18 лет, что позволило признать за ними право собственности в силу приобретательной давности. Спор возник в июле 2022 года после того, как в феврале муниципалитет передал помещение бывшей котельной, переделанной в мастерскую, Челябинскому центру искусств.
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