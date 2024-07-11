11 июля 2024

Мэрия Челябинска проиграла спор с Союзом художников из-за мастерской скульптора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд признал право владения мастерской за скульпторами
Суд признал право владения мастерской за скульпторами Фото:

Мэрия Челябинска проиграла процесс с региональным отделение Союза художников России из-за мастерской скульптора Льва Головницкого в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, помещение площадью 231,1 квадратного метра находится в доме на улице Сони Кривой.

«Исковые требования удовлетворить. Признать право собственности Челябинского регионального отделения Союза художников России на нежилое здание „Скульптурная мастерская“ общей площадью 231,1 квадратного метра в силу приобретательной давности. Признать отсутствующим право муниципальной собственности Челябинска на объект», — следует из решения суда.

По информации из материалов дела, здание было предоставлено в пользование Льву Головницкому в 1976 году и с тех пор использовалось по назначению различными организациями. С 2018 года мастерскую арендует скульптор Виктор Маркунасов. Союз художников доказал в суде свое непрерывное и открытое владение объектом более 18 лет, что позволило признать за ними право собственности в силу приобретательной давности. Спор возник в июле 2022 года после того, как в феврале муниципалитет передал помещение бывшей котельной, переделанной в мастерскую, Челябинскому центру искусств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска проиграла процесс с региональным отделение Союза художников России из-за мастерской скульптора Льва Головницкого в центре города. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, помещение площадью 231,1 квадратного метра находится в доме на улице Сони Кривой. «Исковые требования удовлетворить. Признать право собственности Челябинского регионального отделения Союза художников России на нежилое здание „Скульптурная мастерская“ общей площадью 231,1 квадратного метра в силу приобретательной давности. Признать отсутствующим право муниципальной собственности Челябинска на объект», — следует из решения суда. По информации из материалов дела, здание было предоставлено в пользование Льву Головницкому в 1976 году и с тех пор использовалось по назначению различными организациями. С 2018 года мастерскую арендует скульптор Виктор Маркунасов. Союз художников доказал в суде свое непрерывное и открытое владение объектом более 18 лет, что позволило признать за ними право собственности в силу приобретательной давности. Спор возник в июле 2022 года после того, как в феврале муниципалитет передал помещение бывшей котельной, переделанной в мастерскую, Челябинскому центру искусств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...