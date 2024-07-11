Следком просит освободить из СИЗО генерала Попова

11 июля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

СК РФ выдвинуло прошение отправить Попова под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает адвокат. Ранее он находился в СИЗО. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного «СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест», — заявил адвокат в зале суда. Его слова передает ТАСС. Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении значительного количества металлических изделий. По данным следствия, генерал предположительно причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий. Стоимость украденного металла оценивается более чем в 130 миллионов рублей, в то время как ущерб от преступления следствие оценило в 100 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает адвокат. Ранее он находился в СИЗО. «СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест», — заявил адвокат в зале суда. Его слова передает ТАСС. Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении значительного количества металлических изделий. По данным следствия, генерал предположительно причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий. Стоимость украденного металла оценивается более чем в 130 миллионов рублей, в то время как ущерб от преступления следствие оценило в 100 миллионов рублей.