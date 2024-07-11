Следком просит освободить из СИЗО генерала Попова

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает адвокат. Ранее он находился в СИЗО.
«СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест», — заявил адвокат в зале суда. Его слова передает ТАСС.
Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении значительного количества металлических изделий. По данным следствия, генерал предположительно причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий. Стоимость украденного металла оценивается более чем в 130 миллионов рублей, в то время как ущерб от преступления следствие оценило в 100 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.