11 июля 2024

Следком просит освободить из СИЗО генерала Попова

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СК РФ выдвинуло прошение отправить Попова под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает адвокат. Ранее он находился в СИЗО.

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«СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест», — заявил адвокат в зале суда. Его слова передает ТАСС.

Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении значительного количества металлических изделий. По данным следствия, генерал предположительно причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий. Стоимость украденного металла оценивается более чем в 130 миллионов рублей, в то время как ущерб от преступления следствие оценило в 100 миллионов рублей.

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Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает адвокат. Ранее он находился в СИЗО. «СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест», — заявил адвокат в зале суда. Его слова передает ТАСС. Генерал Попов, арестованный в мае, стал фигурантом уголовного дела о хищении значительного количества металлических изделий. По данным следствия, генерал предположительно причастен к присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий. Стоимость украденного металла оценивается более чем в 130 миллионов рублей, в то время как ущерб от преступления следствие оценило в 100 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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