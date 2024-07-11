Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне

Рисовая вода ускоряет сжигание жира, а также способствует росту волос и улучшению состоянию кожи. Об этом написали в издании The Mirror.
«Все, что вам нужно, это две чашки воды и три столовые ложки риса. Вам нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли», — передает издание совет блогера по имени Меган из ее видео в TikTok.
Также она добавила, рисовая вода способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Многие пользователи под видео отмечают, что им удалось «сбросить 14 фунтов почти за две недели», что их «кожа сияет». Кто-то «сбросил пять фунтов за пять дней» и радуется, что напиток реально «работает», говорится в материале.
Ранее URA.RU писало о том, какие продукты способствуют похудению. По мнению американских диетологов, к ним относятся оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа. Данные продукты богаты витаминами группы В, омегой-3 и витамином А. Также они являются хорошим источником белка, полезных жиров и клетчатки.
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Рисовая вода ускоряет сжигание жира, а также способствует росту волос и улучшению состоянию кожи. Об этом написали в издании The Mirror. «Все, что вам нужно, это две чашки воды и три столовые ложки риса. Вам нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли», — передает издание совет блогера по имени Меган из ее видео в TikTok. Также она добавила, рисовая вода способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Многие пользователи под видео отмечают, что им удалось «сбросить 14 фунтов почти за две недели», что их «кожа сияет». Кто-то «сбросил пять фунтов за пять дней» и радуется, что напиток реально «работает», говорится в материале. Ранее URA.RU писало о том, какие продукты способствуют похудению. По мнению американских диетологов, к ним относятся оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа. Данные продукты богаты витаминами группы В, омегой-3 и витамином А. Также они являются хорошим источником белка, полезных жиров и клетчатки.