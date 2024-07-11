11 июля 2024

Mirror назвал напиток, который позволяет худеть во сне

Mirror: сжиганию жира ночью способствует рисовая вода
© Служба новостей «URA.RU»
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Рисовая вода помогает сжигать жир во сне за счет крахмала, который препятствует его накоплению, пишет Mirror Фото:

Рисовая вода ускоряет сжигание жира, а также способствует росту волос и улучшению состоянию кожи. Об этом написали в издании The Mirror.

«Все, что вам нужно, это две чашки воды и три столовые ложки риса. Вам нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли», — передает издание совет блогера по имени Меган из ее видео в TikTok.

Также она добавила, рисовая вода способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Многие пользователи под видео отмечают, что им удалось «сбросить 14 фунтов почти за две недели», что их «кожа сияет». Кто-то «сбросил пять фунтов за пять дней» и радуется, что напиток реально «работает», говорится в материале.

Ранее URA.RU писало о том, какие продукты способствуют похудению. По мнению американских диетологов, к ним относятся оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа. Данные продукты богаты витаминами группы В, омегой-3 и витамином А. Также они являются хорошим источником белка, полезных жиров и клетчатки.

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Рисовая вода ускоряет сжигание жира, а также способствует росту волос и улучшению состоянию кожи. Об этом написали в издании The Mirror. «Все, что вам нужно, это две чашки воды и три столовые ложки риса. Вам нужно кипятить его в течение 15 минут, прежде чем слить. Также можно добавить щепотку соли», — передает издание совет блогера по имени Меган из ее видео в TikTok. Также она добавила, рисовая вода способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс, подавляет аппетит и ускоряет метаболизм. Многие пользователи под видео отмечают, что им удалось «сбросить 14 фунтов почти за две недели», что их «кожа сияет». Кто-то «сбросил пять фунтов за пять дней» и радуется, что напиток реально «работает», говорится в материале. Ранее URA.RU писало о том, какие продукты способствуют похудению. По мнению американских диетологов, к ним относятся оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа. Данные продукты богаты витаминами группы В, омегой-3 и витамином А. Также они являются хорошим источником белка, полезных жиров и клетчатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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