Диетологи рассказали о продуктах для эффективного похудения

Best Life: авокадо, рыба и яйца способствуют похудению
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Яйца, а именно желток, способствует похудению, отмечают американские диетологи
Яйца, а именно желток, способствует похудению, отмечают американские диетологи Фото:

Американский диетолог Кимберли Гомер и ряд других экспертов порекомендовали включить в свой рацион семь продуктов, богатых белками и другими полезными веществами, которые при этом еще и способствуют похудению. Среди них оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа. 

«Сертифицированный диетолог Кимберли Гомер утверждает, что наш общий страх перед жиром необоснован. На самом деле, она рекомендует сосредоточить полезные жиры в рационе питания, наряду с постными источниками белка и другими богатыми питательными веществами, а также овощами», — передают авторы американского журнала Best Life. В своем материале они ссылаются на нескольких диетологов, утверждающих, что определенные продукты помогут при похудении. 

Например, Гомер говорит, что правильные масла могут помочь в потере веса. Они смогут повысить уровень полезных мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Среди таких масел — оливковое и кокосовое. Масло авокадо, как и само растение, также входит в этот список.

Другой диетолог Дженни Стэнфорд отмечает, что орехи, несмотря на свою калорийность, также богаты ценными жирными кислотами омега-3. Если употреблять этот продукт в малых количествах, он благоприятно скажется на организме и будет способствовать снижению веса. Орехи важны для когнитивных функций, иммунитета, зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы, добавила Стэнфорд. 

По словам специалиста, семена чиа, льна, тыквы или подсолнуха предлагают те же полезные свойства, как и орехи. При этом они также являются хорошим источником белка, клетчатки, витаминов B1, B2, B3, витамина E и минералов, включая магний, калий, кальций, растительное железо и цинк.

Кимберли Гомер также напомнила о полезных свойства яичного желтка. «Он содержит не только полезные жиры, но и массу важных жирорастворимых питательных веществ, таких как витамины A, D и E, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин», — подчеркнула она. Жирная рыба также богата полезными кислотами и нежирными белками, дополнили диетологи. 

До этого американский диетолог Пол Дейдон также рассказывал, что овощи с высоким содержанием клетчатки уменьшают воспаление в организме и полезны для похудения. Среди таки морковь и брокколи. 

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Американский диетолог Кимберли Гомер и ряд других экспертов порекомендовали включить в свой рацион семь продуктов, богатых белками и другими полезными веществами, которые при этом еще и способствуют похудению. Среди них оливковое и кокосовое масла, орехи, авокадо, яйца, рыба и семена чиа.  «Сертифицированный диетолог Кимберли Гомер утверждает, что наш общий страх перед жиром необоснован. На самом деле, она рекомендует сосредоточить полезные жиры в рационе питания, наряду с постными источниками белка и другими богатыми питательными веществами, а также овощами», — передают авторы американского журнала Best Life. В своем материале они ссылаются на нескольких диетологов, утверждающих, что определенные продукты помогут при похудении.  Например, Гомер говорит, что правильные масла могут помочь в потере веса. Они смогут повысить уровень полезных мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Среди таких масел — оливковое и кокосовое. Масло авокадо, как и само растение, также входит в этот список. Другой диетолог Дженни Стэнфорд отмечает, что орехи, несмотря на свою калорийность, также богаты ценными жирными кислотами омега-3. Если употреблять этот продукт в малых количествах, он благоприятно скажется на организме и будет способствовать снижению веса. Орехи важны для когнитивных функций, иммунитета, зрения и здоровья сердечно-сосудистой системы, добавила Стэнфорд.  По словам специалиста, семена чиа, льна, тыквы или подсолнуха предлагают те же полезные свойства, как и орехи. При этом они также являются хорошим источником белка, клетчатки, витаминов B1, B2, B3, витамина E и минералов, включая магний, калий, кальций, растительное железо и цинк. Кимберли Гомер также напомнила о полезных свойства яичного желтка. «Он содержит не только полезные жиры, но и массу важных жирорастворимых питательных веществ, таких как витамины A, D и E, а также антиоксиданты лютеин и зеаксантин», — подчеркнула она. Жирная рыба также богата полезными кислотами и нежирными белками, дополнили диетологи.  До этого американский диетолог Пол Дейдон также рассказывал, что овощи с высоким содержанием клетчатки уменьшают воспаление в организме и полезны для похудения. Среди таки морковь и брокколи. 
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