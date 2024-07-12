Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столтенберг усилит сотрудничество с Украиной
Столтенберг усилит сотрудничество с Украиной Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал назначение высокого представителя альянса в Киеве. Это решение стало частью совместного заявления, принятого по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне, который прошел в Вашингтоне.

«Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве», — указано в официальном документе, содержание которого приводит РИА Новости.

Назначение высокого представителя призвано обеспечить более тесное и эффективное сотрудничество между НАТО и Украиной. Таким образом альянс стремится скоординировать усилия в области безопасности и обороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал назначение высокого представителя альянса в Киеве. Это решение стало частью совместного заявления, принятого по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне, который прошел в Вашингтоне. «Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве», — указано в официальном документе, содержание которого приводит РИА Новости. Назначение высокого представителя призвано обеспечить более тесное и эффективное сотрудничество между НАТО и Украиной. Таким образом альянс стремится скоординировать усилия в области безопасности и обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...