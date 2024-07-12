Столтенберг решил назначить высокого представителя альянса в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал назначение высокого представителя альянса в Киеве. Это решение стало частью совместного заявления, принятого по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне, который прошел в Вашингтоне.
«Альянс усиливает представительство на Украине. Генеральный секретарь решил назначить высокого представителя НАТО, который будет находиться в центре взаимодействия Организации и украинских властей в Киеве», — указано в официальном документе, содержание которого приводит РИА Новости.
Назначение высокого представителя призвано обеспечить более тесное и эффективное сотрудничество между НАТО и Украиной. Таким образом альянс стремится скоординировать усилия в области безопасности и обороны.
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