13 июля 2024

Пермский мотоциклист наехал на камень и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист погиб на месте происшествия (архивное фото)
Мотоциклист погиб на месте происшествия (архивное фото) Фото:

В Пермском крае водитель мотоцикла погиб, наехав на камень. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло ночью 13 июля.

«Установлено, что вблизи села Алмаз водитель мотоцикла Shineray по неустановленным причинам наехал на камень. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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В Пермском крае водитель мотоцикла погиб, наехав на камень. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло ночью 13 июля. «Установлено, что вблизи села Алмаз водитель мотоцикла Shineray по неустановленным причинам наехал на камень. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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