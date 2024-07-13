Пермский мотоциклист наехал на камень и погиб

Мотоциклист погиб на месте происшествия (архивное фото)
В Пермском крае водитель мотоцикла погиб, наехав на камень. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло ночью 13 июля.
«Установлено, что вблизи села Алмаз водитель мотоцикла Shineray по неустановленным причинам наехал на камень. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!