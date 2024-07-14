14 июля 2024

Аналитики раскрыли, на какие услуги жители ХМАО чаще тратят деньги

«Авито»: самый большой спрос в ХМАО приходится на услуги в сфере красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшим спросом у югорчан пользовались мастера маникюра и бровисты
Наибольшим спросом у югорчан пользовались мастера маникюра и бровисты Фото:

Больше всего жители Ханты-Мансийского автономного округа в первой половине 2024 года тратились на бьюти-услуги. Наибольшим спросом пользовались мастера ногтевого сервиса и бровисты, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Высокий интерес к услугам мастеров ногтевого сервиса и бровистов связан в том числе с началом сезона отпусков — на отдыхе, как правило, нет желания тратить время на маникюр и мейкап, поэтому в этот период спрос на такие бьюти-процедуры растет», — рассказал агентству управляющий директор сервисов «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель. Наращивание и ламинирование ресниц, а также коррекция и окраска бровей оказались одними из самых востребованных услуг в ХМАО.

Помимо этого, в регионе наблюдался рост спроса на междугородние грузоперевозки, что аналитики связывают с развитием интернет-торговли и увеличением объемов доставки товаров между регионами. Также югорчане особенно тратились на парикмахеров и консультации по юридическим и финансовым вопросам для бизнеса.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще обращаться грумерам — специалистам по уходу за домашними животными. Тогда ситуацию связывали с жаркой погодой.

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Больше всего жители Ханты-Мансийского автономного округа в первой половине 2024 года тратились на бьюти-услуги. Наибольшим спросом пользовались мастера ногтевого сервиса и бровисты, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Высокий интерес к услугам мастеров ногтевого сервиса и бровистов связан в том числе с началом сезона отпусков — на отдыхе, как правило, нет желания тратить время на маникюр и мейкап, поэтому в этот период спрос на такие бьюти-процедуры растет», — рассказал агентству управляющий директор сервисов «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель. Наращивание и ламинирование ресниц, а также коррекция и окраска бровей оказались одними из самых востребованных услуг в ХМАО. Помимо этого, в регионе наблюдался рост спроса на междугородние грузоперевозки, что аналитики связывают с развитием интернет-торговли и увеличением объемов доставки товаров между регионами. Также югорчане особенно тратились на парикмахеров и консультации по юридическим и финансовым вопросам для бизнеса. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще обращаться грумерам — специалистам по уходу за домашними животными. Тогда ситуацию связывали с жаркой погодой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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