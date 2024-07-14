Аналитики раскрыли, на какие услуги жители ХМАО чаще тратят деньги

Больше всего жители Ханты-Мансийского автономного округа в первой половине 2024 года тратились на бьюти-услуги. Наибольшим спросом пользовались мастера ногтевого сервиса и бровисты, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Высокий интерес к услугам мастеров ногтевого сервиса и бровистов связан в том числе с началом сезона отпусков — на отдыхе, как правило, нет желания тратить время на маникюр и мейкап, поэтому в этот период спрос на такие бьюти-процедуры растет», — рассказал агентству управляющий директор сервисов «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель. Наращивание и ламинирование ресниц, а также коррекция и окраска бровей оказались одними из самых востребованных услуг в ХМАО.
Помимо этого, в регионе наблюдался рост спроса на междугородние грузоперевозки, что аналитики связывают с развитием интернет-торговли и увеличением объемов доставки товаров между регионами. Также югорчане особенно тратились на парикмахеров и консультации по юридическим и финансовым вопросам для бизнеса.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще обращаться грумерам — специалистам по уходу за домашними животными. Тогда ситуацию связывали с жаркой погодой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!