На Пермском тракте образовалась девятикилометровая пробка

На участке проводят дорожные работы
На Пермском тракте днем 15 июля с 315 по 324 километр образовался затор из-за большого потока автомобилей и дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 315 по 324 километр в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения.
Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — подытожили в «Уралуправтодоре».
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