На Пермском тракте образовалась девятикилометровая пробка

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
На участке проводят дорожные работы Фото:

На Пермском тракте днем 15 июля с 315 по 324 километр образовался затор из-за большого потока автомобилей и дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 с 315 по 324 километр в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения.

Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — подытожили в «Уралуправтодоре».

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На Пермском тракте днем 15 июля с 315 по 324 километр образовался затор из-за большого потока автомобилей и дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 315 по 324 километр в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — подытожили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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