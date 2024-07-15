На Пермском тракте образовалась девятикилометровая пробка

15 июля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

На участке проводят дорожные работы Фото: Илья Московец © URA.RU На Пермском тракте днем 15 июля с 315 по 324 километр образовался затор из-за большого потока автомобилей и дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 315 по 324 километр в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — подытожили в «Уралуправтодоре». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте днем 15 июля с 315 по 324 километр образовался затор из-за большого потока автомобилей и дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 с 315 по 324 километр в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут. «Будьте бдительны», — подытожили в «Уралуправтодоре».