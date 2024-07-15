Загадочно умершим на Украине американцем оказался куратор поставок F-16

Мужчиной, умершим 24 июня в Киеве, оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросами поставок ВСУ истребителей F-16. Мужчина прилетел на Украину за полторы недели до смерти.
«Смерть Кирлина произошла 24 июня, однако информация о его личности стала известна недавно. Ранее он служил в Военно-воздушных силах США и Пентагоне», — сообщает радио Спутник.
Издание также уточняет, что после ухода на пенсию военнослужащий работал в Госдепартаменте. Обстоятельства смерти Ричарда Гарри Кирлина не уточняются.
Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Также решение об отправке боевых самолетов осложнялось вопросами по запчастям.
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