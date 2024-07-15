Загадочно умершим на Украине американцем оказался куратор поставок F-16

На Украине скончался американский военный советник Кирлин

16 июля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Умерший военнослужащий США занимался поставкой самолетов F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании Мужчиной, умершим 24 июня в Киеве, оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросами поставок ВСУ истребителей F-16. Мужчина прилетел на Украину за полторы недели до смерти. «Смерть Кирлина произошла 24 июня, однако информация о его личности стала известна недавно. Ранее он служил в Военно-воздушных силах США и Пентагоне», — сообщает радио Спутник. Издание также уточняет, что после ухода на пенсию военнослужащий работал в Госдепартаменте. Обстоятельства смерти Ричарда Гарри Кирлина не уточняются. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Также решение об отправке боевых самолетов осложнялось вопросами по запчастям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчиной, умершим 24 июня в Киеве, оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросами поставок ВСУ истребителей F-16. Мужчина прилетел на Украину за полторы недели до смерти. «Смерть Кирлина произошла 24 июня, однако информация о его личности стала известна недавно. Ранее он служил в Военно-воздушных силах США и Пентагоне», — сообщает радио Спутник. Издание также уточняет, что после ухода на пенсию военнослужащий работал в Госдепартаменте. Обстоятельства смерти Ричарда Гарри Кирлина не уточняются. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Также решение об отправке боевых самолетов осложнялось вопросами по запчастям.