15 июля 2024

Загадочно умершим на Украине американцем оказался куратор поставок F-16

На Украине скончался американский военный советник Кирлин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Умерший военнослужащий США занимался поставкой самолетов F-16 Фото:

Мужчиной, умершим 24 июня в Киеве, оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросами поставок ВСУ истребителей F-16. Мужчина прилетел на Украину за полторы недели до смерти.

«Смерть Кирлина произошла 24 июня, однако информация о его личности стала известна недавно. Ранее он служил в Военно-воздушных силах США и Пентагоне», — сообщает радио Спутник.

Издание также уточняет, что после ухода на пенсию военнослужащий работал в Госдепартаменте. Обстоятельства смерти Ричарда Гарри Кирлина не уточняются.

Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Также решение об отправке боевых самолетов осложнялось вопросами по запчастям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчиной, умершим 24 июня в Киеве, оказался американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, который занимался вопросами поставок ВСУ истребителей F-16. Мужчина прилетел на Украину за полторы недели до смерти. «Смерть Кирлина произошла 24 июня, однако информация о его личности стала известна недавно. Ранее он служил в Военно-воздушных силах США и Пентагоне», — сообщает радио Спутник. Издание также уточняет, что после ухода на пенсию военнослужащий работал в Госдепартаменте. Обстоятельства смерти Ричарда Гарри Кирлина не уточняются. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ не получали истребители F-16 из-за незнания пилотами английского языка. Также решение об отправке боевых самолетов осложнялось вопросами по запчастям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...