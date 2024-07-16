Российские банки заявили о рисках из-за электронных повесток

16 июля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Банки РФ технически не могут выполнять все нормы, которые связаны с Росреестром электронных повесток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки в России, которых обязали отказывать в выдаче кредитов для уклонистов от призыва в армию, до сих пор не знают, как в будущем будут выполнять требования нового закона, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР). Он гласит, что если призывники с электронным повестками, которым запрещено выезжать из РФ, не явились в военкомат в течение 20 дней для снятия ограничений, банк обязан отказать в выдаче кредита. В связи с этим банкам нужно будет пересматривать риск-политику. «Банки пока технически не могут выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам. Они опасаются проблем в случаях выдачи ипотеки клиентам, которые уже после заключения сделки будут признаны уклонистами», — пишет РБК информацию из писем НСФР. Они были направлены вице-премьеру Дмитрию Григоренко и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Так, банки волнуются, что на момент получения кредиты призывником он еще не будет зачислен в реестр уклонистов. Однако во время регистрации договора он уже может быть зачислен в Росреестр. Емелин сообщил, что в такой ситуации у банков будет толка один выход — пересмотр риск-политики для целевого класса клиентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки в России, которых обязали отказывать в выдаче кредитов для уклонистов от призыва в армию, до сих пор не знают, как в будущем будут выполнять требования нового закона, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР). Он гласит, что если призывники с электронным повестками, которым запрещено выезжать из РФ, не явились в военкомат в течение 20 дней для снятия ограничений, банк обязан отказать в выдаче кредита. В связи с этим банкам нужно будет пересматривать риск-политику. «Банки пока технически не могут выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам. Они опасаются проблем в случаях выдачи ипотеки клиентам, которые уже после заключения сделки будут признаны уклонистами», — пишет РБК информацию из писем НСФР. Они были направлены вице-премьеру Дмитрию Григоренко и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Подлинность документов подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Так, банки волнуются, что на момент получения кредиты призывником он еще не будет зачислен в реестр уклонистов. Однако во время регистрации договора он уже может быть зачислен в Росреестр. Емелин сообщил, что в такой ситуации у банков будет толка один выход — пересмотр риск-политики для целевого класса клиентов.