Челябинский рабочий погиб от удара током во время незаконного строительства

В деревне Шигаево Сосновского района Челябинской области сегодня, 18 июля, во время несанкционированной стройки ангара в охранной зоне воздушной линии электропередачи (ЛЭП), двоих рабочих ударило током, один из них скончался на месте. Второго мужчину доставили в больницу. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал».
«В Центральные электрические сети филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ поступил сигнал о технологическом нарушении. Персонал обнаружил, что при проведении несанкционированных работ по строительству ангара из металлоконструкций в охранной зоне воздушной ЛЭП двое строителей попали под напряжение, получив удар электрическим током. Сейчас на месте работают комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе.
ПАО «Россети Урал» уточнили, что любые работы в близости энергообъектов несут угрозу жизни. Также несанкционированные вмешательства в охранные зоны ЛЭП могут понести за собой массовые отключения электроэнергии. Компания просит работников и руководителей следить за техникой безопасности возле линий электропередач.
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