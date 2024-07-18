В Челябинске 16 октября откроется выставка «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной» из собрания Музеев Московского Кремля. Там будут рассказывать о традициях и появлении чая в России, а также покажут ценные экспонаты из Китая и Европы, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Самым масштабным проектом 2024 года в Государственном историческом музее Южного Урала станет выставка „Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной“. К нам привезут ценные экспонаты — старинные китайские сосуды, различные карты, показывающие путь чая из Поднебесной до Тобольска, Челябинска и Москвы. Тема чайных традиций будет раскрыта многообразием серебряной и фарфоровой посуды разных эпох, производимой в Европе и России», — сообщили в пресс-службе.
Одну из карт-путеводителей 1730 года привезут в челябинский музей. На выставке также будут представлены изделия Императорского фарфорового завода, знаменитые тульские самовары, бульотки, конфетницы, чайницы, драгоценные сервизы, ситечки для чая, щипчики для сахара, чайные ложки, серебряные сахарницы и корзинки, вазочки для варенья и вилки для лимонных долек. Все эти предметы быта будет рассказывать об истории зарождения чая на территории РФ. Экскурсионная программа затронет и тему экономики, на которую так сильно повлиял чай.
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