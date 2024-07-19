Челябинка поборется за звание лучшей жены России в шоу на «Пятнице». Фото

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Челябинку покажут в шоу по телевизору
Челябинку покажут в шоу по телевизору Фото:

Уроженка Челябинска Татьяна стала участницей реалити-шоу «Четыре жены» на телеканале Пятница. В рамках проекта девушки будут бороться за звание «Лучшая жена России». Победительница будет выбираться по количеству заработанных баллов, сообщили в пресс-службе канала.

«На телеканале „Пятница!“ стартовал показ второй сезона реалити „Четыре жены“ от создателей шоу „Четыре свадьбы“. В числе участниц оказалась 40-летняя Татьяна из Челябинска. Девушка работает в банке, ее супруг Андрей — инженер в крупной компании», — сообщили в пресс-службе «Пятницы». Выпуск с челябинкой вышел вчера, 18 июля.

В шоу четыре замужние девушки ходят к друг другу в гости и оценивают хозяйственность, самореализацию и взаимоотношения с мужем. Каждому критерию участницы ставят баллы. Набравшая самое большое количество оценок получит денежный приз и звание лучшей жены России.

Выпуск шоу "Четыре жены" с челябинкой показывали 18 июля
Выпуск шоу "Четыре жены" с челябинкой показывали 18 июля
Фото:

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Уроженка Челябинска Татьяна стала участницей реалити-шоу «Четыре жены» на телеканале Пятница. В рамках проекта девушки будут бороться за звание «Лучшая жена России». Победительница будет выбираться по количеству заработанных баллов, сообщили в пресс-службе канала. «На телеканале „Пятница!“ стартовал показ второй сезона реалити „Четыре жены“ от создателей шоу „Четыре свадьбы“. В числе участниц оказалась 40-летняя Татьяна из Челябинска. Девушка работает в банке, ее супруг Андрей — инженер в крупной компании», — сообщили в пресс-службе «Пятницы». Выпуск с челябинкой вышел вчера, 18 июля. В шоу четыре замужние девушки ходят к друг другу в гости и оценивают хозяйственность, самореализацию и взаимоотношения с мужем. Каждому критерию участницы ставят баллы. Набравшая самое большое количество оценок получит денежный приз и звание лучшей жены России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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