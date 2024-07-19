Уроженка Челябинска Татьяна стала участницей реалити-шоу «Четыре жены» на телеканале Пятница. В рамках проекта девушки будут бороться за звание «Лучшая жена России». Победительница будет выбираться по количеству заработанных баллов, сообщили в пресс-службе канала.
«На телеканале „Пятница!“ стартовал показ второй сезона реалити „Четыре жены“ от создателей шоу „Четыре свадьбы“. В числе участниц оказалась 40-летняя Татьяна из Челябинска. Девушка работает в банке, ее супруг Андрей — инженер в крупной компании», — сообщили в пресс-службе «Пятницы». Выпуск с челябинкой вышел вчера, 18 июля.
В шоу четыре замужние девушки ходят к друг другу в гости и оценивают хозяйственность, самореализацию и взаимоотношения с мужем. Каждому критерию участницы ставят баллы. Набравшая самое большое количество оценок получит денежный приз и звание лучшей жены России.
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