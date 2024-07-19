Михаилу Князеву всего 23 года Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Екатеринбуржец Михаил Князев, обвиняемый в убийстве одинокой матери Христины Алексеевой на улице Титова, попросился в зону боевых действий на Украине. На суде, где ему избрали меру пресечения, он признался в совершении преступления и заявил, что «хочет искупить вину кровью», передает корреспондент URA.RU.

«Если можно, я бы хотел вину кровью искупить. Хотел бы отправиться на спецоперацию [РФ на Украине]», — заявил Князев.

Подсудимый прятал лицо от журналистов и дергал ногами — вероятно, нервничал. Ранее он был условно осужден за разбой. Имеет неоконченное высшее образование. В зале суда находился начальник следственного отдела СКР по Чкаловскому району подполковник юстиции Никита Савинцев. Он призвал судью обратить внимание на то, с какой жестокостью подсудимый совершил убийство — нанес жертве 23 ножевых ранений. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Под стражей Князев будет находиться минимум до 16 сентября. Его адвокат, несмотря на позицию подзащитного, просила назначить более мягкую меру пресечения. Никто из близких Князева в суд не пришел.

Убийство произошло в ночь на 17 июля в одной из квартир на ул. Титова, 18. По версии следствия, на преступление Князев пошел после ссоры с женщиной и ее сожителем. В тот вечер они распивали спиртные напитки. Известно, что у женщины осталась десятилетняя дочка.

Начальник СК Чкаловского района Никита Савинцев (на переднем плане Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Михаил Князев на протяжении всего процесса прятал лицо Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Он заявил, что готов искупить кровью свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU