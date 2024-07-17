23 ножевых: задержан убийца одинокой матери в Екатеринбурге

Полиция задержала мужчину, жестоко расправившегося с екатеринбурженкой Христиной, тело которой нашли в ночь на 17 июля в сгоревшей квартире на ул. Титова, 18. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.
«В тот вечер в квартире двое мужчин и женщина распивали спиртное. Завязался конфликт, подозреваемый вырубил мужчину в другой комнате. После этого он нанес 23 ножевых ранений женщине в грудь, шею и плечо. Затем он, возможно, пытаясь скрыть преступление, открыл газ и скрылся, а квартира загорелась», — сообщил инсайдер URA.RU. По его словам, задержанный вину признал. В свердловских силовых структурах не комментируют тему.
Пострадавшего мужчину спасли очевидцы. Они вытащили его из полыхающей квартиры и передали врачам. Соседи рассказывали URA.RU, что эта квартира сдавалась посуточно. Христина с возлюбленным заехали в нее всего пару дней назад. У нее осталась десятилетняя дочка, которую она воспитывала одна. Днем 17 июля на месте происшествия работала оперативно-следственная группа.
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