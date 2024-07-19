Скончался генсек Вьетнама

NHAN DAN: Генсек Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет

19 июля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Нгуен Фу Чонг умер из-за тяжелой болезни Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает газета NHAN DAN. «Товарищ Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, из-за старости и тяжелой болезни скончался в возрасте 80 лет в Центральном военном госпитале №108», — передает издание . За его здоровье боролась партия, государство, группа профессоров, врачей и ведущих медицинских специалистов, а также его семья, которая искренне заботилась о нем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает газета NHAN DAN. «Товарищ Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, из-за старости и тяжелой болезни скончался в возрасте 80 лет в Центральном военном госпитале №108», — передает издание. За его здоровье боролась партия, государство, группа профессоров, врачей и ведущих медицинских специалистов, а также его семья, которая искренне заботилась о нем.