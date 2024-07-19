Четверть клещей ХМАО заражены болезнями

С начала 2024 года в ХМАО исследовано 454 клеща, 309 из которых сняты с людей. Доля зараженных болезнями — 25,3%, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«Всего с начала сезона исследовано 454 клеща, в том числе 309 снятых с людей, 145 собранных в природе. Доля зараженных клещей составила 25,3%, из них вирусом клещевого энцефалита -1%, боррелиями, вызывающими Болезнь Лайма — 30,9%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза — 4,3%, гранулоцитарного анаплазмоза -1,3%», — написано на сайте ведомства.
Всего с начала сезона в больницу из-за укуса клеща обратились 4 183 человека. При этом, всего 21,2% из них привиты против клещевого энцефалита. Больше всего обращений в Ханты-Мансийске — 691, меньше всего в Радужном — 3.
Недавно юного футболиста Салимхана из Пыть-Яха (ХМАО) доставили в Нижневартовскую окружную детскую больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. У него развилось поражение мозга и дыхательных путей.
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