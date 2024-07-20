Shot: в Москве спасли двух детей, кричавших от голода

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Жара на улицах города. Пермь, окна, лето, жара, листья, солнечная погода, солнечный день, дом, здание, дерево, ветви
Спасатели проникли в квартиру и спасли детей, просивших о помощи, передает Shot Фото:

В Москве экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, связанную с двумя малолетними детьми. Как сообщает telegram-канал Shot, в одном из домов на Святоозерской улице были замечены девочка и мальчик, в возрасте 3 и 5 лет, кричавших из окна о том, что они голодные.

«Девочку и мальчика заметили в доме на Святоозерской улице. На вопрос „где мама?“ они отвечали, что она ушла утром, а они сильно хотят кушать», — пишет канал. По данным источника, спасателям удалось проникнуть в квартиру и спасти детей, оставшихся без присмотра родителей.

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В Москве экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, связанную с двумя малолетними детьми. Как сообщает telegram-канал Shot, в одном из домов на Святоозерской улице были замечены девочка и мальчик, в возрасте 3 и 5 лет, кричавших из окна о том, что они голодные. «Девочку и мальчика заметили в доме на Святоозерской улице. На вопрос „где мама?“ они отвечали, что она ушла утром, а они сильно хотят кушать», — пишет канал. По данным источника, спасателям удалось проникнуть в квартиру и спасти детей, оставшихся без присмотра родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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