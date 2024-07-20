Shot: в Москве спасли двух детей, кричавших от голода

20 июля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Спасатели проникли в квартиру и спасли детей, просивших о помощи, передает Shot Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, связанную с двумя малолетними детьми. Как сообщает telegram-канал Shot, в одном из домов на Святоозерской улице были замечены девочка и мальчик, в возрасте 3 и 5 лет, кричавших из окна о том, что они голодные. «Девочку и мальчика заметили в доме на Святоозерской улице. На вопрос „где мама?“ они отвечали, что она ушла утром, а они сильно хотят кушать», — пишет канал. По данным источника, спасателям удалось проникнуть в квартиру и спасти детей, оставшихся без присмотра родителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, связанную с двумя малолетними детьми. Как сообщает telegram-канал Shot, в одном из домов на Святоозерской улице были замечены девочка и мальчик, в возрасте 3 и 5 лет, кричавших из окна о том, что они голодные. «Девочку и мальчика заметили в доме на Святоозерской улице. На вопрос „где мама?“ они отвечали, что она ушла утром, а они сильно хотят кушать», — пишет канал. По данным источника, спасателям удалось проникнуть в квартиру и спасти детей, оставшихся без присмотра родителей.