Shot: в Москве спасли двух детей, кричавших от голода

Спасатели проникли в квартиру и спасли детей, просивших о помощи, передает Shot
В Москве экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию, связанную с двумя малолетними детьми. Как сообщает telegram-канал Shot, в одном из домов на Святоозерской улице были замечены девочка и мальчик, в возрасте 3 и 5 лет, кричавших из окна о том, что они голодные.
«Девочку и мальчика заметили в доме на Святоозерской улице. На вопрос „где мама?“ они отвечали, что она ушла утром, а они сильно хотят кушать», — пишет канал. По данным источника, спасателям удалось проникнуть в квартиру и спасти детей, оставшихся без присмотра родителей.
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