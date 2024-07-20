Суд арестовал еще двух мигрантов, проломивших голову депутату Госдумы Матвееву

20 июля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Участники нападения на депутата Матвеева заключены под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU Суд арестовал еще двух мигрантов-фигурантов дела о нападении на депутата Госдумы в Самаре Михаила Матвеева. В результате нападения депутат попал в больницу с проломленной головой. По информации telegram-канала Readovka, среди арестованных — главарь банды. «За плечами [у главаря] несколько судимостей, даже несмотря на то, что гражданство он получил сравнительно недавно», — пишет канал. Новость по теме Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Матвеева: что известно об инциденте Инцидент произошел 18 июля в Самаре. Матвеев пытался пресечь действия трех мигрантов, которые избивали прохожих палками, и сам получил удар по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших. Ранее сегодня, 20 июля, был арестован один из соучастников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он отправлен под стражу до 17 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал еще двух мигрантов-фигурантов дела о нападении на депутата Госдумы в Самаре Михаила Матвеева. В результате нападения депутат попал в больницу с проломленной головой. По информации telegram-канала Readovka, среди арестованных — главарь банды. «За плечами [у главаря] несколько судимостей, даже несмотря на то, что гражданство он получил сравнительно недавно», — пишет канал. Инцидент произошел 18 июля в Самаре. Матвеев пытался пресечь действия трех мигрантов, которые избивали прохожих палками, и сам получил удар по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших. Ранее сегодня, 20 июля, был арестован один из соучастников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он отправлен под стражу до 17 сентября.