20 июля 2024
19 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук обозначил главные проблемы Нижневартовского района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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О проблемах с дорогами и ценами за коммунальные услуги Руслан Кухарук заявил на встрече с руководством района
О проблемах с дорогами и ценами за коммунальные услуги Руслан Кухарук заявил на встрече с руководством района Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук обозначил главные проблемы Нижневартовского района. В числе наиболее острых вопросов он выделил проблемы дорог и платежей за коммунальные услуги, об этом Кухарук рассказал на встрече с руководством района.

«Вопрос размера платежей за коммунальные услуги. Он большей частью адресован уровню нашего департамента, отвечающего за установления тарифов. Проанализируем, если по факту тарифы не соответствуют утвержденным», — приводит слова Кухарука корреспондент URA.RU.

Также врио главы ХМАО обратил внимание на обеспечение транспортной доступности отдаленных деревень и поселков. В пример, он привел село Ларьяк, жители которого рассказали ему о проблемах в сообщении с крупными населенными пунктами района. Кроме того, Руслану Кухаруку жаловались на нефтяников, которые перекрывают дороги и на состояние ведомственной томской трассы.

Глава ХМАО Кухарук 21 июля приехал с инспекцией в Нижневартовский район. В межпоселенческом культурно-досуговом комплексе «Арлекино» он встретился с местным руководством и депутатами. Подробнее о встрече — в прямой трансляции URA.RU.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук обозначил главные проблемы Нижневартовского района. В числе наиболее острых вопросов он выделил проблемы дорог и платежей за коммунальные услуги, об этом Кухарук рассказал на встрече с руководством района. «Вопрос размера платежей за коммунальные услуги. Он большей частью адресован уровню нашего департамента, отвечающего за установления тарифов. Проанализируем, если по факту тарифы не соответствуют утвержденным», — приводит слова Кухарука корреспондент URA.RU. Также врио главы ХМАО обратил внимание на обеспечение транспортной доступности отдаленных деревень и поселков. В пример, он привел село Ларьяк, жители которого рассказали ему о проблемах в сообщении с крупными населенными пунктами района. Кроме того, Руслану Кухаруку жаловались на нефтяников, которые перекрывают дороги и на состояние ведомственной томской трассы. Глава ХМАО Кухарук 21 июля приехал с инспекцией в Нижневартовский район. В межпоселенческом культурно-досуговом комплексе «Арлекино» он встретился с местным руководством и депутатами. Подробнее о встрече — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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