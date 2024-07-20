Врио главы ХМАО Кухарук обозначил главные проблемы Нижневартовского района

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук обозначил главные проблемы Нижневартовского района. В числе наиболее острых вопросов он выделил проблемы дорог и платежей за коммунальные услуги, об этом Кухарук рассказал на встрече с руководством района.
«Вопрос размера платежей за коммунальные услуги. Он большей частью адресован уровню нашего департамента, отвечающего за установления тарифов. Проанализируем, если по факту тарифы не соответствуют утвержденным», — приводит слова Кухарука корреспондент URA.RU.
Также врио главы ХМАО обратил внимание на обеспечение транспортной доступности отдаленных деревень и поселков. В пример, он привел село Ларьяк, жители которого рассказали ему о проблемах в сообщении с крупными населенными пунктами района. Кроме того, Руслану Кухаруку жаловались на нефтяников, которые перекрывают дороги и на состояние ведомственной томской трассы.
Глава ХМАО Кухарук 21 июля приехал с инспекцией в Нижневартовский район. В межпоселенческом культурно-досуговом комплексе «Арлекино» он встретился с местным руководством и депутатами. Подробнее о встрече — в прямой трансляции URA.RU.
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