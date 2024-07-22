22 июля 2024

В одном из премиальных фитнес-клубов Екатеринбурга обокрали девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация клуба не собирается брать на себя ответственность (архивное фото)
Администрация клуба не собирается брать на себя ответственность (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в премиальном фитнес-клубе World Class Нагорный (Татищева 22), обокрали арендный шкафчик с личными вещами клиентки Наталии Коротаевой. Однако администрация зала не собирается за это отвечать, рассказала корреспонденту URA.RU девушка.

"Обокрали арендный шкафчик с личными вещами. Он был взят в аренду на неопределенный срок за дополнительную плату. Администрация ответственность за эту кражу брать на себя не хочет", — сказала Коротаева.

По словам девушки, она уже начала готовить исковое заявление в суд. Потерпевшая потребует возместить ущерб, компенсировать моральный вред и оплатить услуги адвоката.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в фитнес-клуб. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в премиальном фитнес-клубе World Class Нагорный (Татищева 22), обокрали арендный шкафчик с личными вещами клиентки Наталии Коротаевой. Однако администрация зала не собирается за это отвечать, рассказала корреспонденту URA.RU девушка. "Обокрали арендный шкафчик с личными вещами. Он был взят в аренду на неопределенный срок за дополнительную плату. Администрация ответственность за эту кражу брать на себя не хочет", — сказала Коротаева. По словам девушки, она уже начала готовить исковое заявление в суд. Потерпевшая потребует возместить ущерб, компенсировать моральный вред и оплатить услуги адвоката. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в фитнес-клуб. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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