В одном из премиальных фитнес-клубов Екатеринбурга обокрали девушку

В Екатеринбурге в премиальном фитнес-клубе World Class Нагорный (Татищева 22), обокрали арендный шкафчик с личными вещами клиентки Наталии Коротаевой. Однако администрация зала не собирается за это отвечать, рассказала корреспонденту URA.RU девушка.
"Обокрали арендный шкафчик с личными вещами. Он был взят в аренду на неопределенный срок за дополнительную плату. Администрация ответственность за эту кражу брать на себя не хочет", — сказала Коротаева.
По словам девушки, она уже начала готовить исковое заявление в суд. Потерпевшая потребует возместить ущерб, компенсировать моральный вред и оплатить услуги адвоката.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в фитнес-клуб. На момент публикации ответ не поступил.
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