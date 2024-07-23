Жительница ХМАО отправилась на «Дом-2» покорять сердце женатого мужчины

Жительница Нижневартовска Кристина Вульф пришла на телепроект «Дом-2», чтобы покорить сердце женатого участника. Вартовчанка намерена построить любовь с Ильей Яббаровым.
«На поляне появились сразу четыре новых участника. Кристина Вульф решила растопить сердце Ильи Яббарова», — сообщил ведущий в эфире «Дома-2», который транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Вартовчанка планирует сблизиться с Яббаровым, несмотря на то, что он женат. «Он еще до сих официально не разведен», — призналась Вульф.
Найти любовь на «Доме-2» пыталась и другая жительница Нижневартовска. Восемнадцатилетняя Ангелина Кузьминых боролась за сердце участника, который был старше ее почти в два раза. Однако отношения не увенчались успехом и вартовчанка покинула телепроект.
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