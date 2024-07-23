23 июля 2024

Жительница ХМАО отправилась на «Дом-2» покорять сердце женатого мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка намерена построить любовь с женатым мужчиной на телепроекте "Дом-2"
Вартовчанка намерена построить любовь с женатым мужчиной на телепроекте "Дом-2" Фото:

Жительница Нижневартовска Кристина Вульф пришла на телепроект «Дом-2», чтобы покорить сердце женатого участника. Вартовчанка намерена построить любовь с Ильей Яббаровым.

«На поляне появились сразу четыре новых участника. Кристина Вульф решила растопить сердце Ильи Яббарова», — сообщил ведущий в эфире «Дома-2», который транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Вартовчанка планирует сблизиться с Яббаровым, несмотря на то, что он женат. «Он еще до сих официально не разведен», — призналась Вульф.

Найти любовь на «Доме-2» пыталась и другая жительница Нижневартовска. Восемнадцатилетняя Ангелина Кузьминых боролась за сердце участника, который был старше ее почти в два раза. Однако отношения не увенчались успехом и вартовчанка покинула телепроект.

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Жительница Нижневартовска Кристина Вульф пришла на телепроект «Дом-2», чтобы покорить сердце женатого участника. Вартовчанка намерена построить любовь с Ильей Яббаровым. «На поляне появились сразу четыре новых участника. Кристина Вульф решила растопить сердце Ильи Яббарова», — сообщил ведущий в эфире «Дома-2», который транслирует онлайн-кинотеатр Okko. Вартовчанка планирует сблизиться с Яббаровым, несмотря на то, что он женат. «Он еще до сих официально не разведен», — призналась Вульф. Найти любовь на «Доме-2» пыталась и другая жительница Нижневартовска. Восемнадцатилетняя Ангелина Кузьминых боролась за сердце участника, который был старше ее почти в два раза. Однако отношения не увенчались успехом и вартовчанка покинула телепроект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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