24 июля 2024

Под Екатеринбургом развернули операцию с вертолетом и пожарными. Фото

Под Екатеринбургом вертолет и пожарные эвакуировали пострадавших в аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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На вертолете эвакуировали мужчину
На вертолете эвакуировали мужчину Фото:

В лесу возле горы Шунут под Ревдой вечером 24 июля перевернулся квадроцикл с мужчиной и женщиной. Оба серьезно пострадали, но место инцидента было неизвестно, из-за чего медики и спасатели не смогли сразу пробраться в лес и вызвали на помощь вертолет, рассказал очевидец.

"На место прибыли ревдинские спасатели с медиками на автомобиле. Плюс три волонтера на квадроциклах. Пострадавших нашли, примерно, в 19:00. По данным медиков, у одного из них подозрение на перелом позвоночника, у другого травмы не такие тяжелые", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий".

По словам собеседника, сильнее всего пострадал мужчина, которого эвакуировали на вертолете. А женщину вывезли на машине МЧС.

На поиски пострадавших приехали волонтеры
На поиски пострадавших приехали волонтеры
Фото:
Поздно вечером пострадавших госпитализировали
Поздно вечером пострадавших госпитализировали
Фото: telegram-канал "Ревдинский рабочий"

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В лесу возле горы Шунут под Ревдой вечером 24 июля перевернулся квадроцикл с мужчиной и женщиной. Оба серьезно пострадали, но место инцидента было неизвестно, из-за чего медики и спасатели не смогли сразу пробраться в лес и вызвали на помощь вертолет, рассказал очевидец. "На место прибыли ревдинские спасатели с медиками на автомобиле. Плюс три волонтера на квадроциклах. Пострадавших нашли, примерно, в 19:00. По данным медиков, у одного из них подозрение на перелом позвоночника, у другого травмы не такие тяжелые", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий". По словам собеседника, сильнее всего пострадал мужчина, которого эвакуировали на вертолете. А женщину вывезли на машине МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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