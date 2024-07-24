В лесу возле горы Шунут под Ревдой вечером 24 июля перевернулся квадроцикл с мужчиной и женщиной. Оба серьезно пострадали, но место инцидента было неизвестно, из-за чего медики и спасатели не смогли сразу пробраться в лес и вызвали на помощь вертолет, рассказал очевидец.
"На место прибыли ревдинские спасатели с медиками на автомобиле. Плюс три волонтера на квадроциклах. Пострадавших нашли, примерно, в 19:00. По данным медиков, у одного из них подозрение на перелом позвоночника, у другого травмы не такие тяжелые", — передает telegram-канал "Ревдинский рабочий".
По словам собеседника, сильнее всего пострадал мужчина, которого эвакуировали на вертолете. А женщину вывезли на машине МЧС.
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